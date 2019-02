Governo | al via la manifestazione unitaria di Cgil-Cisl-Uil

Roma - al via la manifestazione unitaria dei sindacati : “Il Governo torni indietro ed esca dalla realtà virtuale” : Crescita, sviluppo, lavoro, pensioni e fisco: i sindacati chiedono al governo di aprire un confronto di merito e cambiare la politica economica, ascoltando i lavoratori. E per la prima dal 2013 tornano in piazza in maniera unitaria, a Roma. La manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil era stata inizialmente programmata in piazza del Popolo – e poi spostata alla luce di una partecipazione più ampia di quella in un primo momento prevista- ...

Ma in mezzo a tutta questa propaganda - il Governo si ricorda di Silvia Romano? : Dalle parti della Farnesina il silenzio lo chiamano "riserbo". Anzi, ci dicono che è il "riserbo" che serve per portare avanti le trattative. Ma non si sa di nessuna trattativa. E nel Paese in cui si chiedeva "riserbo" per Giulio Regeni (a proposito, un abbraccio ai genitori di Giulio) una domanda viene spontanea, dritta dal cuore: ma in mezzo a tutta questa propaganda, Silvia Romano?Continua a leggere

Mattarella boccia la "terza via" del Governo sul Venezuela : Sulla violenza del regime Venezuelano di Nicolas Maduro contro gli oppositori non può esistere una “terza via” come quella sostenuta finora dal governo italiano. Così il capo dello stato, Sergio Mattarella, ha chiesto oggi una posizione comune di tutta l’Ue sul riconoscimento di Juan Guaidó come nuo

Tajani : Italia in recessione - via Governo : 12.35 Tajani:Italia in recessione,via governo "L'Italia è in recessione. L'Istat conferma le nostre previsioni.Bisogna cambiare subito la politica economica. No al reddito di cittadinanza, sì a meno tasse alle imprese che assumono.". Così in un tweet il Presidente del Parlamento Europeo Tajani e vicepresidente FI. "E' ora di staccare la ...

Diciotti-Salvini - stress test per il Governo. Conte : 'Anche io fui responsabile politico'. Al via esame in Giunta : Tensione nel governo sull'immigrazione. Un'ora di vertice nella notte a Palazzo Chigi tra il presidente del Consiglio e i due vice Salvini e Di Maio, a poche ore dall'inizio in Senato dell'iter per ...

Su Affari le slide del Governo Quota 100 al via : come funziona : La misura introduce novità anche in merito al trattamento di fine servizio/rapporto per i dipendenti pubblici: fino a 30mila euro con anticipo fino a 60 mesi (12 miliardi di euro nel triennio); anticipo senza tasse: fino a 600 euro di risparmio... Segui su Affaritaliani.it

Un nuovo caso internazionale divide il Governo. 'Via dall'Afghanistan' dice la Trenta. I no di Moavero e della Lega : L'annuncio del ministro della Difesa del ritiro completo - entro l'anno - dei nostri militari spiazza il colLega degli Esteri: 'non ne so nulla'. reazioni stizzite del Carroccio: 'è ancora tutto da ...

Saviano criticato anche dal famoso rapper Fedez che va a favore del Governo : Fedez famoso rapper italiano a differenza di altri esponenti di questo genere musicale, si schiera dalla parte del governo e critica aspramente Roberto Saviano “E’ importante che ci sia un governo al lavoro su temi concreti come il reddito di cittadinanza, dopo l’avanspettacolo a cui abbiamo assistito gli anni precedenti”. L’endorsement che non ti aspetti al governo giallo verde arriva da Fedez. In una intervista a Vanity Fair il rapper, che di ...

Governo - al via il lavoro degli esperti in Blockchain e Intelligenza Artificiale : ... a cui si sono aggiunti nomi per competenze trasversali, affinché possano offrire un contributo rilevante su temi come l'etica, il lavoro, l'economia e la giurisprudenza. Dovranno dare seguito ad ...

La ferrovia garantisce lo sviluppo. Ernesto Reolon - Pd - stigmatizza i litigi del Governo : «Servono a mascherare il nulla» : Ernesto Reolon Belluno, 20 gennaio 2019 _ «È la ferrovia a garantire lo sviluppo del territorio, la sostenibilità ambientale dei trasporti, dell'economia e del turismo in provincia di Belluno e in tutta l'aerea delle Dolomiti». Il portavoce del Partito democratico bellunese, Ernesto Reolon, interviene per condannare «la superficialità con cui ...

Governo - via libera al decreto reddito-pensioni. Quota 100 in via sperimentale : ... reddito di cittadinanza e investimenti Scopri di più Il vertice di maggioranza Alla riunione - cui hanno partecipato anche il ministro dell'Economia Giovanni Tria, i sottosegretari Laura Castelli e ...