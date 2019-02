Fortnite: Gli oggetti in vendita del 9 Febbraio 2019

gamerbrain

: - cyberanimax : - hardstyle_hc : Giocando a Fortnite. Bravo ??????. Falla su FaceTime scoperta da un 14enne texano: Apple lo ricompensa pagando gli stu… -

(Di sabato 9 febbraio 2019) In occasione del Capodanno Cinese, tornano inalcuniesclusivi tra cui il costume di Guan Yu e non solo. Scopriamo insieme tutti gliattualmente innel negozio del Battle Royale di Epic Games.: Gliinper il Capodanno Cinese Gliattualmente disponibili nel negozio sono:Costume di Guan Yu (1500 V-Buck) Piccone Guandaio (800 V-Buck) – raro Deltaplano Drago Divino (1200 V-Buck) – epico Skin Snowstrike (1500 V-Buck) – epico Strumento di raccolta Lama Inversa (500 V-Buck) – non comune Il deltaplano Lama di Neve (800 V-Buck) – raro Attrezzatura Congelata (1000 V-Buck invece di 2400 V-Buck) – raro Mentre gliin evidenzia sono:Deltaplano Gommosa (800 V-Buck) – raro Costume Scorpion (800 V-Buck) – non comune Emote Tai ...