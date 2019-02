Bussetti ai professori del Sud | ' Impegnatevi di più' Insorgono M5S e presidi

Il ministro leghista Bussetti ai professori del Sud : 'Dovete impegnarvi di più' : Roma, 9 feb., askanews, - Il ministro dell'Istruzione Marco Bussetti è finito nella bufera per una dichiarazione rilasciata all'emittente di Caivano, Napoli, 'Nano Tv' durante la visita di ieri in ...

Bussetti a professori e studenti del Sud : "Lavorate di più" . Sdegno del M5S : "Parole inaccettabili" : "Per colmare il gap con le scuole del Nord, più sacrifici non più soldi". Presidi e sindacati insorgono: "Affermazioni razziste e offensive, non siamo nullafacenti". Polemica dal Pd a Fi: "Il ministro chieda scusa"

Vacanze di Natale - ministro Bussetti ai professori : 'Meno compiti a casa per gli studenti' : Per le Vacanze di Natale 2018/2019 ci saranno meno compiti assegnati dai professori agli studenti, che saranno così autorizzati a trascorrere più tempo a casa insieme alle proprie famiglie durante le due settimane di pausa dalle attività scolastiche. Ad annunciare la svolta (culturale più che politica) che prenderà forma attraverso un'apposita circolare per i dirigenti delle scuole in arrivo nei prossimi giorni, è stato il ministro ...