Ancelotti: «La freddezza sotto porta non si può allenare»

(Di sabato 9 febbraio 2019) «Questione più psicologica che tecnica» Il calcio è un gioco semplice. Se non segni, non vinci. Ed allora anche Carlonon può far altro che difendere le tante palle gol della squadra. «Non abbiamo finalizzato nella maniera migliore – dice– le occasioni le abbiamo avute. Al 99% abbiamo fatto tutto molto bene anche davanti, ma è mancato il colpo finale». Sulla«è difficile incidere sull’allenamento. Io posso incidere sul movimento della squadra in fase offensiva o difensiva, e lo abbiamo fatto bene al 99%. Se ti trovi quattro volte in maniera limpida davanti al portiere non so cosa si può fare. Difficile dire cosa si possa fare per rimediare. Mi sembra un fatto più psicologico che tecnico. Ma gli attaccanti si ritroveranno nelle prossime partite».Maksimovic «È immune da errori. Un grande professionista, un ottimo giocatore». Lafont e ...