Amianto | Ona | “Costruire in Puglia un polo di ricerca oncologica”

(Di sabato 9 febbraio 2019) “Per una diagnosi precoce e cura tempestiva, oltre ad accelerare le bonifiche, proponiamo di costituire inundioncologica e un policlinico ospedaliero di alta specializzazione con screening per tutti i cittadini e lavoratori”.Lo ha detto il presidente dell’Osservatorio Nazionale(Ona), Ezio Bonanni, a margine di un convegno a Taranto in cui sono stati diffusi e commentati i dati epidemiologici che riguardano laL’Osservatorio stima “circa 220 morti l’anno solo per le sole patologie asbesto correlate. E’ necessario un diverso approccio – aggiunge Bonanni – da parte delle istituzioni. Questi problemi non possono essere risolti solo con le azioni giudiziarie repressive di reati o con gli interventi sanitari di cura dei cittadini che a causa della contaminazione dei luoghi di lavoro e dei luoghi ...