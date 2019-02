Nick Mason arriva a Roma | l' ex Pink Floyd con la sua band all' Auditorium il 16 luglio

Nick Mason : il batterista dei Pink Floyd torna in Italia con cinque date : Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, arriva adesso l'ufficialità: Nick Mason, storico batterista dei Pink Floyd, ha annunciato le date del tour Italiano, che toccherà il nostro paese con ben cinque appuntamenti nel mese di luglio. Il tour Italiano di Nick Mason Queste le date e le location, i biglietti saranno disponibili per l'acquisto a partire da lunedì 11 febbraio dalle ore 10.00 sul circuito di Ticketone: 8 luglio,Chieti, Summer ...