India | 27enne vuole querelare i genitori | ' Mi hanno fatto nascere senza mio consenso'

Blastingnews

: India, ragazzo 27enne vuole denunciare i suoi genitori: 'Sono nato senza il mio consenso' VIDEO… - GiuseppeBozza : India, ragazzo 27enne vuole denunciare i suoi genitori: 'Sono nato senza il mio consenso' VIDEO… - Dome689 : India, ragazzo 27enne vuole denunciare i suoi genitori: 'Sono nato senza il mio consenso' - NapoliSport1926 : ?? 'Mi hanno fatto nascere senza il mio consenso' Ragazzo denuncia i genitori :O -

(Di venerdì 8 febbraio 2019) Un giovanenooriginario di Mumbai di nome Raphael Samuel ha deciso di sporgere querela contro i propri. Il motivo della denuncia ha veramente dell'incredibile, infatti, il giovane uomono incolpa i propridi aver deciso autonomamente di farlo, tenendo conto solo dei loro desideri e non dei suoi diritti di nascituro e futura persona. Per di più non avrebbero preso in considerazione la sua opinione.Un fautore degli antinatalisti La notizia potrebbe essere archiviata come una semplice bizzarria di un personaggio un po' squilibrato se non fosse che il giovaneno è un avvocato e un convinto sostenitore di un movimento noto come antinatalisti il cui principio ispiratore è proprio dato dalche, per i seguaci di questo movimento, inon avrebbero il diritto di mettere al mondo dei figliildei diretti interessati. ...