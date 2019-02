Biathlon | individuale femminile di Canmore | stupendo podio per Lisa Vittozzi

Biathlon - Individuale 12 - 5 km Canmore 2019 : Lisa Vittozzi - podio pesantissimo nel gelo! Vince Eckhoff - Dorothea Wierer sbaglia troppo : Nel freddo polare di Canmore (Canada), Lisa Vittozzi conquista il primo podio in Coppa del Mondo in una Individuale, anche se quest’oggi accorciata a 12,5 km rispetto ai consueti 15 (e con 45″ di penalità per ogni errore invece di un minuto). L’azzurra ha realizzato un vero capolavoro al poligono, non fallendo neppure un bersaglio: il 20/20 tuttavia non le è bastato per agguantare la vittoria. La 24enne sappadina è stata ...

LIVE Biathlon - Individuale 12 - 5 km femminile Canmore 2019 in DIRETTA : Lisa Vittozzi terza - guadagna su tutte per la classifica! Wierer fallosa : Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della 12.5 km short individual femminile della Coppa del Mondo di Biathlon in programma a Canmore: oggi, giovedì 7, alle ore 22.55 italiane andrà in scena la prima competizione in questo format nella storia del circuito maggiore, con 12.5 km sugli sci e 45″ di penalità per errore. In gara per l’Italia Dorothea Wierer, Lisa Vittozzi, Federica Sanfilippo, Nicole Gontier ed Alexia ...

Biathlon – Coppa del Mondo - a Canmore Windisch primo tra gli italiani nell’individuale maschile : Windisch quinto nell’individuale maschile di Canmore, Boe ancora imbattibile davanti a Christiansen e Loginov Dodicesima vittoria dell’anno per Johannes Boe nella Coppa del Mondo maschile. Il norvegese, assoluto dominatore del circuito, si è imposto nell’inedita individuale disputata a causa del grande freddo che imperversa nella località canadese di Canmore sulla distanza dei 15 km (anzichè i soliti 20 km), con penalità ...

LIVE Biathlon - Individuale 15 km Canmore 2019 in DIRETTA : Lukas Hofer e Dominik Windisch sfidano il freddo : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE dell’Individuale maschile a Canmore (Canada), sede della settima tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019. freddo e ancora freddo. Temperature ai limiti della resistenza umana quelle che potrebbero incontrare gli atleti che prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Canmore (Canada). Si teme che il termometro possa scendere ben al di sotto degli 0°C, ricordando ...

Biathlon - Individuale maschile Canmore 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Oggi giovedì 7 febbraio si disputa l'Individuale maschile di Canmore, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Canada andrà in scena una gara

Biathlon - Individuale femminile Canmore 2019 : orario d'inizio e come vederla in tv. I pettorali di partenza : Oggi giovedì 7 febbraio si disputa l'Individuale femminile di Canmore, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di Biathlon. In Canada andrà in scena una gara

Biathlon - Coppa del Mondo Canmore 2019 : Johannes Boe - re tra i ghiacci nell’individuale? Hofer e Windisch per stupire : Freddo e ancora freddo. Temperature ai limiti della resistenza umana quelle che potrebbero incontrare gli atleti che prenderanno parte alla tappa di Coppa del Mondo di Biathlon 2018-2019 a Canmore (Canada). Si teme che il termometro possa scendere ben al di sotto degli 0°C, ricordando agli appassionati di cinema “The Day After Tomorrow – L’alba del giorno dopo“, a rappresentazione di una nuova era glaciale. Ma qui non è ...

Biathlon - Domani l’individuale femminile. Nel gelo del Canada le azzurre ci scalderanno il cuore con un successo? : A lungo ci si è chiesti se le tappe nordamericane di Coppa del Mondo di Biathlon sarebbero state ricche di forfait, soprattutto da parte delle pretendenti alla classifica generale, che vede in prima e seconda piazza le nostre Dorothea Wierer e Lisa VIttozzi, ma, così come l’Italia, anche le altre Nazionali paiono essere giunte in Canada in formazione tipo. Unica eccezione la Svezia, che ospiterà i Mondiali (gare comunque valide per la ...

Biathlon - Mondiali Youth/Junior Brezno-Osrblie 2019 : nell’individuale juniores ottavi Braunhofer e Comola : Sono scesi in pista gli Juniores oggi a Brezno-Osrblie, in Slovacchia, per l’individuale dei Mondiali di categoria di Biathlon: buona prova complessiva per l’Italia, che porta a casa tre top 10. Si classificano ottavi sia Patrick Braunhofer che Samuela Comola, mentre è decima Irene Lardschneider. Gli altri piazzamenti degli italiani: al femminile è 24ma Michela Carrara, mentre Eleonora Fauner chiude 41ma, mentre al maschile è 22° ...

Biathlon - Mondiali giovanili 2019 : lo svizzero Hartweg è oro nell’individuale - il nostro Leonesio è sesto : E’ la Svizzera a festeggiare la prima medaglia d’oro dei Mondiali giovanili 2019 di Biathlon ad Osrblie. Sulle nevi slovacche si è imposto nell’individuale maschile l’elvetico Niklas Hartweg che, grazie ad un’ottima prestazione nelle sessioni di tiro (un solo errore), è riuscito a vincere l’oro, gestendo ottimamente lo sforzo sugli sci stretti. Alle spalle del rossocrociato troviamo il norvegese Trym ...