Anticipazioni Una Vita | Samuel decide di donare il suo sangue al fratello Diego

Una Vita Anticipazioni : SAMUEL accetta di donare il sangue a DIEGO ma… : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni della telenovela Una Vita vi abbiamo ampiamente parlato della malattia che colpirà il protagonista maschile DIEGO Alday (Ruben De Eguia). anticipazioni Una Vita: DIEGO è malato? Eh sì: il figlio maggiore di Jaime (Carlos Olalla), a causa dei tanti anni di lavoro passati nelle miniere, ha contratto un’intossicazione di mercurio potenzialmente mortale ma, convinto che se continuerà a ...

Il Segreto - Julieta minaccia Fernando con una pistola : Anticipazioni trame dal 10 al 16 febbraio : Proseguono le storie di Puente Viejo, la cittadina immaginaria che fa da sfondo alle trame losche, alle cospirazioni e ai complotti che puntualmente vengono raccontati ne Il Segreto, la soap opera spagnola delle reti Mediaset. I nuovi episodi vengono trasmessi da domenica 10 febbraio a venerdì 15, sempre in onda su Canale 5 dalle 16.30 trannche la domenica, dove la messa in onda è leggermente anticipata alle 16.20. Di seguito tutte le ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di domenica 10 febbraio 2019 : anticipazioni puntata di Una VITA di domenica 10 febbraio 2019: Blanca chiede a Olga di restare con lei, cosa che non rende affatto felice Ursula. Diego dice addio a Blanca e lascia così Acacias. Adela parla a Simon del litigio con Elvira e gli fa capire di essere in ansia perché Elvira potrebbe svelare da un momento all’altro a chiunque che Susana è sua madre. Arrabbiato, il maggiordomo chiede ancora una volta a Elvira di lasciarli in ...

Una Vita Anticipazioni Spagnole : Trini - Adela - Olga - Martin - Jaime e Arturo dicono addio alla soap : Nuovi lutti colpiranno il quartiere di Calle Acacias. Scopriamo quello che succederà ad alcuni dei suoi protagonisti.

Una Vita Anticipazioni dal 10 al 15 febbraio : partenze e segreti : anticipazioni Una Vita prossima settimana: Diego lascia Acacias e poi torna da Blanca, lo strano atteggiamento di Olga Nel corso della prossime puntate di Una Vita, dopo aver detto addio a Blanca, Diego lascia Acacias e va in Brasile per cercare una pietra preziosa. Nonostante Ursula non sia d’accordo, intanto, la ragazza chiede alla sorella […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 10 al 15 febbraio: partenze e segreti proviene da ...

Tempesta d’amore - Anticipazioni tedesche : Robert confessa in tribunale e riconquista Eva! : Potrebbe essere vicina la fine del dramma coniugale che ha sconvolto i fan dell’amatissima coppia formata da Eva (Uta Kargel) e Robert (Lorenzo Patané). Negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore i due ex protagonisti rischieranno infatti di lasciarsi definitivamente distruggendo la propria famiglia, ma fortunatamente alla fine i sentimenti sembreranno avere la meglio… Ecco dunque cosa accadrà nella quindicesima stagione di Sturm der Liebe, al ...

Anticipazioni Una Vita : Adela sorprende Elvira e Simon mentre si baciano : E’ in arrivo un clamoroso colpo di scena nei prossimi episodi italiani della soap opera “Una Vita” ambientata ad Acacias 38. Gli spoiler annunciano che dopo il ricovero dell’arcigno colonnello Arturo Valverde, si riavvicineranno due personaggi che hanno lottato tanto per il loro amore. Si tratta di Simon Gayarre (Jordi Coll) ed Elvira (Laura Rozalen), che mentre si troveranno in ospedale non riusciranno a trattenersi scambiandosi per l’ennesima ...

The Good Doctor 2 : Shaun sconvolge Lea con una sorpresa : Anticipazioni 10 febbraio : Domenica 10 febbraio, dalle 21.25 su Rai2, tornano in prima serata le avventure del dottor Shaun Murphy, ancora una volta interpretato da Freddie Highmore, il particolarissimo medico specializzando in chirurgia affetto dalla Sindrome del savant e autistico ad altissimo funzionamento. Dopo l’esordio con buoni ascolti della seconda stagione, che segue l’autentico boom di spettatori fatto registrare durante l’estate del 2018, ...

Una Vita Anticipazioni : ELVIRA e SIMON si baciano ancora - ma ADELA li vede : Novità all’orizzonte per SIMON Gayarre (Jordi Coll) ed ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) nei prossimi episodi italiani di Una Vita e tutto avrà inizio quando Arturo Valverde (Manuel Regueiro) sfiderà a duello il povero Victor Ferrero (Miguel Diosdado). Una Vita anticipazioni: ARTURO sfida VICTOR a duello! Eh sì: come abbiamo anticipato in precedenza ai nostri lettori, ELVIRA creerà dei “piccoli problemi” nella coppia formata da ...

Anticipazioni Una Vita : Lolita trova il cadavere dell'agente della scorta assunto da Ramon : Le trame dello sceneggiato di origini iberiche “Una Vita”, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, sono sempre più appassionanti. Negli episodi che andranno in onda su Canale 5 tra qualche mese, la famiglia Palacios sarà alle prese con dei grossi problemi, sempre a causa di Antonito. Quest’ultimo finirà dietro le sbarre del carcere con una gravissima accusa dopo essere caduto nella trappola di un anziano chiamato Belarmino. Lolita Casado ...

Anticipazioni Una Vita Trama Puntate 11-17 febbraio 2019 : Blanca Rifiuta Diego! : Anticipazioni Una Vita Trama Puntate da lunedì 11 a domenica 17 febbraio 2019: Diego ritorna per Blanca ma lei chiude per sempre! Simon non perdona Elvira! Anticipazioni Una Vita: Diego ritorna per la sua amata che lo delude fortemente! Olga inizia ad imitare Blanca, mentre Samuel e sua moglie giungono nei pressi del Bosco delle Dame. Simon non riesce a perdonare Elvira ed Arturo la incita a vendicarsi di lui! Maria Luisa e Victor in ...

Una Vita - Anticipazioni puntate dal 10 al 15 febbraio : lo scandalo : anticipazioni Una Vita, puntate prossima settimana: Elvira svela un segreto Arturo Valverde potrebbe giocare un brutto scherzo a Simon nelle prossime puntate di Una Vita. Elvira infatti continuerà ad avercela con l’ex per averla rifiutata e, negli appuntamenti della prossima settimana della soap, attaccherà anche Adela. La Valverde confesserà all’ex suora che Susana è la madre biologica di Simon. Quando il maggiordomo apprenderà ...

Una Vita Anticipazioni : LOLITA trova un morto per strada - ecco chi è… : Nei prossimi mesi della telenovela Una Vita sono in arrivo dei grossi guai per la famiglia Palacios! Come già abbiamo anticipato, Antoñito (Alvaro Quintana) verrà arrestato con l’accusa di truffa aggravata ai danni del Comune; ciò accadrà quando il suo socio Belarmino sparirà con tutto il denaro destinato alla costruzione di un monumento in onore dei soldati caduti nella guerra di Cuba. Una Vita anticipazioni: ANTOÑITO, arrestato, riceve ...

Anticipazioni 'Una vita' dal 10 al 15 febbraio : la partenza di Diego : Nuove Anticipazioni settimanali di "Una vita", la nota soap spagnola nata dalla penna di Aurora Guerra, già autrice de "Il Segreto". Qui di seguito, infatti, si parlerà delle trame riguardanti gli episodi italiani della soap che verranno trasmessi su Canale 5 dal 10 al 15 febbraio. Al centro di tutte le vicende, la prossima settimana, troveremo la partenza di Diego, lo strano comportamento di Olga e il progetto di Antonito e Beniamino. Il ...