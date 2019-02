Tria sbotta in aula con Brunetta | ' Ma stai zitto' E Fico lo riprende

Tria contestato in Aula Camera. Il ministro sbotta : stia zitto! : Roma, 7 feb., askanews, - Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, è stato ripetutamente contestato dai deputati dell'opposizione in Aula a Montecitorio, mentre è in corso un'informativa sui dati Istat sul Pil. Il presidente della Camera, ...

Tria-Pd - bagarre in commissione. Il ministro sbotta : 'Mi avete massacrato per un'ora' : È bagarre in Commissione bilancio della Camera durante le risposte del ministro dell'Economia, Giovanni Tria, sulla manovra. I toni si sono alzati dopo che il ministro ha replicato alle critiche del Pd, dicendosi 'massacrato' dalle accuse e attribuendo al precedente governo la ...

"Mi avete massacrato" - Tria sbotta : ''Mi avete massacrato per un'ora''. Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha sbottato così nel corso dell'audizione nella commissione Bilancio della Camera, quando i i toni si sono infiammati in seguito alle sue dichiarazioni. 'La situazione non è ...

Manovra - Tria sbotta contro il Pd : “Mi avete massacrato - ora mi fate parlare”. “A chi lo dice?”. Insulti dalle opposizioni : “Mi avete massacrato per un’ora, potrò pure parlare!”. Il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, si scalda rispondendo alle domande dei parlamentari nel corso dell’audizione in commissione Bilancio della Camera. “massacrato a chi? Il ministro è ospite del Parlamento“, ha replicato Enrico Borghi (Pd), richiamato all’ordine dal presidente della Commissione Claudio Borghi. L'articolo Manovra, Tria sbotta contro il Pd: ...

Iva - Tria sbotta con Padoan : "Quelle clausole ereditate da voi" : Il ministro dell'Economia, Giovanni Tria , in audizione per spiegare i pilastri della finanziaria, si è trovato più volte messo all'angolo. Finché, come riporta l'agenzia AdnKronos , non ha sbottato: ...

Commissione Bilancio : Tria sbotta contro il Pd - rissa sfiorata tra Donno e Marattin : Nuova bagarre in Aula, durante l'audizione del ministro dell'Economia in Commissione Bilancio. L'opposizione ha dato segno di non poca agitazione anche nei giorni scorsi, in occasione del voto sul maxi-emendamento, ed è tornata a criticare la manovra nella seduta di questa notte. Il ministro Giovanni Tria si è detto ''massacrato'' dalle continue interruzioni dei parlamentari Pd e, mentre il presidente Borghi richiamava alla calma, Donno (M5S) e ...