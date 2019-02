Spazio | nessuna risposta dai nanosatelliti MarCO | perse le tracce di Eve e Wall-E

meteoweb.eu

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Da oltre un mese si sonoledei duegemelli che costituivano la missione Mars Cube One –– che ha accompagnato la sonda Nasa InSight nella sua avvincente discesa verso il pianeta rosso. Le navicelle, primi cubesat a volare nelloprofondo, al momento si trovano oltre Marte, e secondo gli scienziati difficilmente potranno riprendere le comunicazioni.Chiamate Eve e-E, dai nomi dei due personaggi del noto film della Pixar, le due navicelle hanno trasmesso importanti dati in tempo quasi reale durante ogni fase della discesa di InSight sulla superficie marziana, compresa la prima immagine del pianeta rosso scattata dalla sonda Nasa. Per oltre un mese – riporta Global Science – il team diè rimasto in contatto con i due satelliti, fino alla perdita dei segnali il 29 dicembre scorso con-E e il 4 gennaio con Eve.Giunge ...