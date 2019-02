Oscar 2019 | i precedenti fashion delle nominate sul red carpet

vanityfair

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Lady Gaga, nomination come migliore attrice protagonista per A Star Is BornIn Brandon MaxwellIn Azzedine AlaïaIn Atelier Versace Melissa McCarthy, nomination come migliore attrice protagonista per il film Can You Ever Forgive Me?In David Meister In Marina RinaldiGlenn Close, nomination come migliore attrice protagonista per The WifeIn Zac PosenIn Zac PosenAmy Adams, nomination come miglior attrice non protagonista per il film Vice In Tom FordIn Atelier Versace In GucciInde la RentaIn Vivienne WestwoodIn L'Wren Scott In Carolina HerreraIn Proenza Schouler In Carolina HerreraEmma Stone, nomination come migliore attrice non protagonista per Emma Stone The FavouriteIn Louis VuittonIn GivenchyIn Elie SaabIn Giambattista ValliRachel Weisz, nomination come miglior attrice non protagonista per The FavouriteIn Vera WangIn Narciso RodriguezMancano poco più di due settimane alla cerimonia ...