Meteo | ecco l'alta pressione delle Azzorre | inizia una fase stabile L'inverno

Ondata di gelo negli USA - il vortice polare ha congelato i Grandi Laghi a livelli record : ecco quali saranno gli effetti sul Meteo : La recente Ondata di gelo che ha investito parte del Canada e il Midwest degli Stati Uniti ha fatto congelare i Grandi Laghi fino a livelli non raggiunti dal 2014. Durante la prima parte dell’inverno, quindi per gran parte di dicembre, sui Grandi Laghi si trovava solo un po’ di ghiaccio, mentre nella prima parte di gennaio l’area ha vissuto condizioni più calde della norma. “La copertura di ghiaccio in realtà era al di sotto della norma nella ...

Meteo - ecco il poster intelligente con le previsioni per la giornata : Secondo un vecchio assioma della televisione di un tempo, il momento in assoluto più seguito dai telespettatori da casa nel corso di un telegiornale non era quello della cronaca nera o delle scaramucce politiche, bensì quello delle previsioni Meteo. Certo, oggi con il dominio dilagante dello smartphone è possibile scoprire in ogni istante della giornata ogni possibile spiraglio di sole all'orizzonte, senza più preoccuparsi di sintonizzarsi ...

Allerta Meteo Calabria : la criticità scende a “gialla” - ecco MAPPE e BOLLETTINO : La Protezione civile regionale della Calabria ha declassato, da rossa a gialla, l’Allerta Meteo in vigore: di seguito il messaggio integrale di Allertamento. “Messaggio di Allertamento Unificato emesso oggi ha valenza di AVVISO DI CRITICITA’. Si prevede: – OGGI 05.02.2019 dalle ore 12:00 alle ore 24:00 CRITICITA’ Meteo MARINO – COSTIERA: Piogge sparse e temporali isolati su Cala 3, 4, 7 e 8. Piogge e rovesci o ...

Nuova allerta Meteo per i Campi Flegrei : ecco il comunicato della Protezione Civile : L'informazione che mancava Search Search Politica Cronaca Attualità Scegli il tuo comune Bacoli Monte di Procida Pozzuoli Sport Calcio Basket Volley Altri Sport Turismo Cultura Rubriche Salute Oroscopo Panchina politica Scienze e tecnologia meteo ...

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Non solo il Giorno della marmotta : da Punxsutawney Phil al bestiame dell’Etiopia alle cipolle dell’Australia - ecco tutti i metodi più strani per le previsioni Meteo nel mondo : Punxsutawney Phil è senza dubbio il contributo americano alle più strane tecniche di previsioni meteorologiche del mondo. Si tratta, infatti, di una marmotta che in Pennsylvania il 2 febbraio di ogni anno attraverso la vista o meno della sua ombra prevede l’arrivo precoce della primavera o altre 6 settimane d’inverno. E pensare che il tutto appartiene ad un’antica tradizione che risale alla fine del 1800 associata al nostro Giorno della ...

Allerta Meteo - arriva la Tempesta dei Giorni della Merla : forte maltempo e tanta neve - ecco l’avviso ufficiale della protezione civile : Allerta Meteo – L’arrivo sul Mediterraneo centrale di un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica, determinerà da domani, una fase di maltempo su gran parte delle regioni settentrionali con nevicate anche a bassa quota ed un rinforzo della ventilazione sulle regioni centro-meridionali. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della protezione civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta ...

Meteo : gelo e neve - ecco cosa sta per succedere. Giorni della merla - è proprio vero… : Il Meteo è pronto a regalare ancora brividi al nostro Paese. I Giorni della merla, i più freddi dell’anno secondo le credenze popolari, sono arrivati e non saranno particolarmente benevoli con la neve che tornerà a farsi vedere. Se non conoscete le origini di questa leggenda ve la spieghiamo subito. Molti anni fa – così si dice – una merla si vantava di avere delle belle piume bianche e candide come la neve. Poiché il tanto temuto ...

Previsioni Meteo - ecco le 3 tempeste che colpiranno l’Italia tra i Giorni della Merla e il Weekend della Candelora : neve al Nord - forte maltempo con lo scirocco al Centro/Sud [MAPPE] : 1/4 ...

Meteo : ecco l'irruzione artica - neve in pianura al nord! Maltempo e venti forti verso il centro-sud : Tempo in sensibile peggioramento nel Mediterraneo a causa dell'ingresso di una vasta saccatura di aria...

Allerta Meteo - arriva il “Ciclone Polare” : ecco l’avviso ufficiale della Protezione Civile con i Bollettini di Vigilanza [MAPPE] : Allerta Meteo – Un nuovo impulso perturbato di origine nord-atlantica già a partire dalle prime ore della giornata di domani raggiungerà le regioni settentrionali dell’Italia, specialmente quelle di ponente, e si estenderà gradualmente su quelle del Centro nel corso del pomeriggio-sera. Le precipitazioni saranno a prevalente carattere nevoso al nord e i venti, in progressiva intensificazione, saranno particolarmente forti su Liguria e ...

Allerta Meteo per neve e maltempo - scuole chiuse Mercoledì 23 Gennaio : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : La presenza di un’ampia perturbazione sui settori centro-orientali dell’Europa causa la discesa di impulsi instabili da latitudini settentrionali verso l’area mediterranea. A seguito delle previsioni e dell’Allerta Meteo, i sindaci sono chiamati a decidere se tenere le scuole chiuse domani Mercoledì 23 Gennaio 2019. Di seguito pubblichiamo l’elenco completo dei Comuni in cui le scuole rimarranno chiuse, aggiornato ...

Previsioni Meteo - l’Inverno entra nel “clou” in tutt’Europa : ecco perché l’Italia sarà particolarmente esposta a tempeste e cicloni almeno fino a fine mese [MAPPE] : 1/41 ...

Meteo - il bel tempo ha le ore contate : tornano i temporali - ecco dove : Una nuova perturbazione atlantica colpirà l'Italia già da giovedì 17 gennaio, portando precipitazioni in diverse Regioni. Il...