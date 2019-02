Dl Semplificazioni | Coldiretti | l’etichetta Made in Italy diventa legge

meteoweb.eu

: Coldiretti: con il DL Semplificazioni è legge l’etichetta Made in Italy - - CittadinoOnline : Coldiretti: con il DL Semplificazioni è legge l’etichetta Made in Italy - - PantheonVerona : Il Made in Italy diventa legge. Inserito nel decreto semplificazioni l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di… - zazoomblog : DL semplificazioni Coldiretti: “E’ legge l’etichetta Made in Italy” - #semplificazioni #Coldiretti: #legge -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) Con l’approvazione del Dll’obbligo di indicare in etichetta l’origine di tutti gli alimenti in commercio, come richiesto dal 96% dei consumatori italiani. Ad affermarlo è lain occasione del varo definitivo da parte della Camera della norma contenuta nel decretoche estende a tutti i prodotti alimentari l’obbligo di indicare in etichetta il luogo di provenienza geografica. “E’ una nostra grande vittoria che consentirà di valorizzare la produzione nazionale, garantire scelte di acquisto consapevoli ai cittadini e combattere il falsoin” commenta il presidente dellaEttore Prandini nel sottolineare che “l’Italia si pone così all’avanguardia in Europa nella battaglia per la trasparenza dell’informazione”.Grazie all’obbligo dell’indicazione in etichetta – spiega la– sarà possibile conoscere finalmente ...