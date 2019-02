Biathlon – Starpool sponsor di Lisa Vittozzi | astro nascente della disciplina

sportfair

: Medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la campionessa del biathlon Lisa Vittozzi è venuta… - Starpool_it : Medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018, la campionessa del biathlon Lisa Vittozzi è venuta… -

(Di giovedì 7 febbraio 2019) L’azienda trentina accompagnerà per la stagione in corso l’atleta olimpica, prima e unica sportiva italiana (uomini compresi) a vincere nel format10 km di inseguimento Unaship nel segno del benessere., azienda trentina da oltre 40 anni specializzata in progetti wellness, è a fianco di, nuova stella delitaliano. “Uno sport e un’atleta – spiega il CEO Riccardo Turri – che sono la perfetta sintesi dello spiritonostra azienda: forza, resistenza e controllo, eleganza, determinazione e professionalità”.Queste le basi del recente accordo siglato per la stagione in corso con la giovane campionessa italiana, medaglia di bronzo alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018.Prima volta.ha già al suo attivo diverse collaborazioni negli sport di squadra, come le recenti siglate con la SSC Napoli e l’FC Südtirol, ...