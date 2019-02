Uccisa dal marito - la madre accusa : 'Non è pentito e ci offende in aula' : 'Non ha mostrato un minimo segno di pentimento, è ancora spavaldo, così come lo era quando stava con mia figlia. Per tre volte è stato ammonito dal giudice, per i gesti irriverenti che ci ha rivolto'. ...

Violentata e Uccisa a 2 anni dal compagno della mamma : staccata la spina : La sua bambina è stata Violentata e massacrata di botte, poi lui ha dovuto staccare la spina che la teneva in vita. Robert Smyth Jr, del New Jersey, ha dovuto vivere nuovamente quei terribili...

Si è svegliata dal coma la sorella di Marisa - Uccisa a coltellate dall'ex marito : E' tornata cosciente Deborah, la sorella della 25enne uccisa a Curno, in provincia di Bergamo, dall'ex compagno egiziano...

Si sveglia dal coma la sorella di Marisa Sartori - Uccisa dall'ex a Curno : "Devo sopravvivere per i miei genitori" : La sorella di Marisa Sartori, uccisa con una coltellata sabato sera dall'ex marito a Curno, si è svegliata stamattina dal coma. Deborha, pure accoltellata dal cognato (ora in carcere), era stata sottoposta a un delicato intervento nella notte tra sabato e domenica per frenare una emorragia."Devo sopravvivere per i miei genitori", ha detto Deborha questa mattina, dopo che la mamma le ha comunicato la morte della sorella. Nelle prossime ore ...

Femminicidio a Bergamo : giovane Uccisa con una coltellata al cuore dall'ex partner : Non sono bastate le innumerevoli denunce sporte nei confronti dell'uomo che diceva di amarla, per evitare un ennesimo Femminicidio annunciato: a farne le spese è stata una giovane di 25 anni di Bergamo Marisa Sartori. Uno zio della giovane ha commentato questa terribile vicenda dicendo che purtroppo era immaginabile che finisse così: ''Era da sapersi che finiva cosi'', le parole rilasciate a caldo dallo zio. A mettere fine alla vita della ...

Curno - Marisa Sartori Uccisa dall'ex marito Arjoun Ezzedine con una coltellata al cuore : Non accettava la loro separazione, la minacciava e la aspettava sotto casa e fuori dal lavoro. Da mesi Arjoun Ezzedine, l'ex martito 35enne di Marisa Sartori, parrucchiera 25enne di Curno nella bergamasca, la perseguitava. Ieri sera l'epilogo violentissimo - ma non inaspettato per amici e parenti della vittima - di una vicenda che andava avanti da tempo. Quello di Curno è il secondo femminicidio in poco tempo in provincia di Bergamo. ...

Bergamo - ancora un femminicidio : Marisa Uccisa a 25 anni dall'ex marito : Dalla provincia di Bergamo arriva la notizia dell'ennesimo femminicidio. Marisa Sartori, parrucchiera 25enne di Curno, è stata uccisa ieri sera, al culmine di una lite, dall'ex marito, Arjoun Ezzedine, 35 anni. L'uomo, tunisino, le ha teso un agguato in garage e l'ha ferita mortalmente con un fendente al cuore. Anche la sorella della vittima, Deborha (23enne) è stata colpita ed ora è ricoverata in gravi condizioni. Marisa e Arjoun, sposati dal ...

Bergamo - donna Uccisa a coltellate nel garage dall'ex compagno : A Curno, in provincia di Bergamo, si è consumata l'ennesima tragedia femminicida. Una giovane donna di 25 anni è stata aggredita dal suo ex compagno mentre rientrava a casa. Con lei era presente anche la sorella, che è rimasta gravemente ferita nel tentativo di difenderla dalla violenta furia dell'uomo ed è stata subito trasportata in ospedale. La ricostruzione dell'omicidio In base a una prima ricostruzione dei fatti prende quota l'ipotesi ...

Una persona dalla sensibilità straordinaria! Sigrid Arianna Macrì Uccisa da un’overdose : Il risultato dell’autopsia sul corpo di Sigrid Arianna Macrì, la 26enne di Vittorio Veneto trovata morta nel suo appartamento per presunta overdose, ha avuto la conferma che tutti si attendevano. A uccidere Sigrid trovata senza vita nella sua camera da letto giovedì scorso, è stata un'overdose di eroina: il sospetto c'era da tempo, ma la conferma ufficiale è arrivata solo oggi dal medico legale che ha condotto l'autopsia sul corpo della ...