Tav | il ministro Fontana a Tgcom24 | E' un' infrastruttura fondamentale | va

Tav - il ministro Fontana a Tgcom24 : 'Infrastruttura fondamentale - va fatta' : Intanto arrivano nuovi dati preoccupanti in merito all'economia del paese. La Commissione Europea ha tagliato ancora una volta le previsioni del pil? Guardi, ho parlato anche con gli amici di "...

Tav - il ministro Fontana : è infrastruttura fondamentale - va fatta : Roma, 6 feb., askanews, - 'Il segretario Matteo Salvini è stato chiaro, per noi determinate infrastrutture sono molto importanti. Io vengo dal Veneto e so che un'infrastruttura come la tav sarebbe ...

Tav - il ministro Fontana a NewsMediaset : "E' un'infrastruttura fondamentale - va fatta" : Il ministro per la Disabilità a ruota libera su molti temi di attualità: "Per rilanciare l'economia puntiamo sul taglio delle tasse". E sul caso Diciotti: "Azione condivisa dal governo. Salvini non va processato"

Tav - il ministro Fontana a NewsMediaset : 'Infrastruttura fondamentale - va fatta' : Intanto arrivano nuovi dati preoccupanti in merito all'economia del paese. La Commissione Europea ha tagliato ancora una volta le previsioni del pil? Guardi, ho parlato anche con gli amici di "...

Le follie anti Tav del guru del ministro : "Senza la benzina chi ci paga la pensione?" : Il ministro Toninelli ha affidato la famosa analisi costi-benefici della Tav al professor Marco Ponti, architetto e professore universitario in pensione. Piccolo dettaglio: Ponti non è solo convinto ...

Ponte Morandi. Interrogato l’ex ministro Maurizio Lupi : “I controlli spetTavano al Mit”. : C’è sempre qualcun altro, in Italia, a cui spetta fare le cose. Qualcun altro a cui rimandare le competenze. Qualcun altro responsabile. Oppure, alla fine, mancano i soldi o il personale. In ogni caso, non si sa mai chi deve controllare chi. L’Interrogatorio dell’ex ministro dei Trasporti Maurizio Lupi con i pm di Genova, ieri, lo dimostra ancora una volta. Due anni cruciali A chiamarlo in causa, lo ricordiamo, era stato l’ex ministro Antonio Di ...

Caccia a 30 terroristi latitanti : il dossier sul Tavolo del ministro Salvini : Una volta archiviato il caso Battisti 'la galera tocca ad altre decine di assassini' aveva annunciato il ministro dell'Interno Matteo Salvini. Sono trenta i terroristi latitanti, 27 di sinistra e tre ...

Terrorismo : sul Tavolo del ministro Salvini ci sono i nomi di 30 latitanti - 14 sono in Francia : Ci sono 30 nomi di terroristi latitanti - 27 di sinistra e tre di destra - sulla scrivania del vicepremier e ministro dell’Interno Matteo Salvini. Si tratta - a quanto si apprende da fonti del Viminale - dell’elenco aggiornato che intelligence e forze dell’ordine hanno rielaborato dopo l’arresto di Cesare Battisti. Dei trenta, 14 sono localizzati i...

Tav - l'analisi costi-benefici consegnata al ministro Toninelli : Ormai ci siamo. La famosa analisi 'costi-benefici' che il governo ha fatto preparare sulla Tav è pronta ed è stata consegnata. A riverlarlo è il professor Marco Ponti , che presiede la commissione ...

Repubblica : «Gli ultrà aspetTavano da dieci anni un ministro come Salvini» : Cancella Maroni Repubblica commenta in prima pagina le parole di ieri di Matteo Salvini dopo il vertice sul calcio. E logicamente sottolinea come la conferenza del ministro dell’Interno sia stata un balsamo per le tifoserie organizzate. Ha parlato come uno di loro. Ecco cosa scrive Paolo Berizzi nel commento. Dunque la ricetta di Matteo Salvini contro la violenza e il razzismo ultrà è ripristinare le trasferte di massa (magari coi treni ...

De Magistris : «Salvini qualche anno fa canTava cori razzisti - ora è ministro dell’Interno» : Su Twitter Dopo Beppe Sala, su Inter-Napoli interviene anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris. Che la butta in politica. Co seguente tweet: “Poteva mai essere sospesa la partita Inter-Napoli in un Paese che vive sempre più di razzismo di Stato e che vede nel Governo un ministro dell’interno che dovrebbe garantire la sicurezza negli stadi ma che cantava qualche anno fa cori razzisti contro i napoletani?”. Poteva mai essere sospesa ...

ESCLUSIVA Ministro Toninelli : "Sulla Tav penso solo all'interesse collettivo. Il nuovo Ponte Morandi inaugurato nel 2020" : Quindi la politica farà la sua scelta, che sarà dettata unicamente dall'interesse collettivo. Che aggiornamenti può illustrarci per quanto riguarda la situazione genovese dopo il disastro del Ponte ...

Chiamparino : “Toninelli ha dato il via libera al Terzo Valico. Forza ministro - il prossimo colpo è la Tav” : “Forza Toninelli, faccia sulla Tav quello che ha fatto sul Terzo Valico: cioè si contorca e poi alla fine dia il via libera ai lavori, che sono lì solo in attesa di essere appaltati”. Così il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, a margine di una conferenza stampa a Torino. “Visto che siamo sotto Natale non voglio pensare male”, ha aggiunto Chiamparino rispondendo a chi gli chiedeva se l’ok al Terzo ...

Anna Falchi su un ministro di sinistra sposato : 'Mi diede un pizzicotto sotto il Tavolo' : Anna Falchi, bellissima attrice particolarmente popolare a cavallo tra gli anni 90 e il 2000, ha raccontato ai microfoni di Rai Radio 1 un aneddoto. Intervistata da Un Giorno da Pecora, ha raccontato un particolare 'da censura', ovvero circa 10 anni fa, durante una conferenza stampa, ha ricevuto un pizzicotto sulla coscia da parte di un ministro della Repubblica di sinistra, per giunta sposato. Anna Falchi rivela le avances di un politico di ...