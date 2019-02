Stefano Cucchi | si allarga l’inchiesta sull’insabbiamento | “Il generale Alessandro

Il video di Alessandro Borghi a Le Iene commosso per Stefano Cucchi tra politica e omosessuali : “vincerò l’Oscar con il mio primo ruolo da trans” : Un Alessandro Borghi a 360 gradi quello che si è concesso ieri sera a Le Iene in un'intervista il cui video ha fatto già il giro del web. Il volto noto di Suburra il film e poi la serie, dal 22 febbraio su Netflix con i nuovi episodi, non si è tirato indietro rispondendo alle domande del programma e lasciandosi riempire gli occhi quando è stato il momento di parlare di una delle sue ultime fatiche, Sulla mia pelle. Nel film Netflix, ...

Cucchi - anomalie in radiografie Stefano : 20.50 Oltre a anomalie già emerse, ci sarebbero "manomissioni e nuovi risvolti anche sulla documentazione fornita in ambito medico legale dopo la tac eseguita sul corpo di Stefano Cucchi". Lo denuncia il legale della famiglia. Da documenti agli atti, sarebbe stato esaminato un tratto di colonna che include metà soma della vertebra in questione e il tratto di colonna esaminato post-mortem non corrisponderebbe a quello da radiografare. L'analisi ...

Stefano Cucchi : tentato depistaggio indagini “aiutare colleghi in difficoltà” : Stefano Cucchi: tentato depistaggio indagini “aiutare colleghi in difficoltà” Una recente intercettazione ha riscontrato l’ennesimo tentativo di depistaggio delle indagini sulla morte di Stefano Cucchi. Il geometra romano fu arrestato il 15 ottobre 2009 con l’accusa di detenzione e spaccio di droga. Quella sera stessa, in caserma, tre carabinieri lo avrebbero picchiato violentemente. Cucchi morì il 22 ottobre 2009, ...

Stefano Cucchi - il carabiniere al collega testimone : “Ha detto il comandante che dobbiamo aiutare i colleghi in difficoltà” : “Bisogna avere spirito di corpo, se c’è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare“. Questo avrebbe detto, secondo quanto riferito da un carabiniere intercettato al telefono mentre parla con un collega, il comandante del Gruppo Napoli, Vincenzo Pascale. La conversazione telefonica tra i due carabinieri è stata intercettata il 6 novembre scorso e la trascrizione è contenuta in una nota della squadra mobile di Roma del 17 ...

Stefano Cucchi - nuove intercettazioni. Le pressioni su un carabiniere : «Bisogna aiutare i colleghi nei guai» : Il tentativo di depistaggio in una nuova intercettazione di due mesi fa acquisita nel procedimento per omicidio e falso a carico di 5 militari: «Aiutiamo i colleghi in difficoltà»

Stefano Cucchi - le pressioni sul carabiniere-testimone : “Bisogna avere spirito di corpo. Aiutare i colleghi in difficoltà” : “Bisogna avere spirito di corpo, se c’è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo Aiutare”. Sono le parole che sarebbero state pronunciate dal comandante del Gruppo Napoli, Vincenzo Pascale. A riferirle è un carabiniere intercettato al telefono mentre parla con un collega. La conversazione telefonica tra i due militari è stata intercettata il 6 novembre scorso e la trascrizione è contenuta in una nota della squadra mobile di ...

Rimini - la sorella di Stefano Cucchi incontra il questore Improta : Del lungometraggio «Sulla mia pelle», il film uscito su Netflix e nelle sale che narra gli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, il geometra romano di 31 anni deceduto nel 2009 durante un periodo ...

Stefano Cucchi - un carabiniere conferma in aula : “Le note sulla sua salute furono modificate per ordine del maggiore” : L’indagine sul depistaggio entra per la prima volta a far parte del dibattimento sulla morte di Stefano Cucchi. A processo cinque carabinieri, tre dei quali accusati di omicidio preterintenzionale, è stato sentito il luogotenente Massimiliano Colombo Labriola, comandante della Stazione Tor Sapienza. Il militare è uno degli indagati in quella che è definita l’inchiesta ter sulla vicenda, e per questo è stato assistito dall’avvocato Antonio ...

Cucchi - nuova consulenza : 'Stefano non morì di epilessia' : Stefano Cucchi non morì di epilessia. L'epittologo di fama mondiale Federico Vigevano, in veste di consulente della procura, ha escluso che il giovane sia deceduto per una morte improvvisa causata ...