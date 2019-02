Sony Xperia XA3 compare in alcuni render | sembra proprio un telecomando

Sony rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per Xperia XZs - L1 e L2 : Tre modelli di smartphone Sony e precisamente Xperia XZs, Xperia L1 e Xperia L2 stanno ricevendo un nuovo aggiornamento che include le patch di sicurezza di febbraio 2019 e alcune piccole ottimizzazioni alle prestazioni e alla stabilità generale del sistema. L'articolo Sony rilascia le patch di sicurezza di febbraio 2019 per Xperia XZs, L1 e L2 proviene da TuttoAndroid.

Sony registra "CinemaWide" giusto in tempo per Xperia XZ4 : Sony ha appena registrato il marchio "CinemaWide" presso l'European Union Intellectual Propery Office: sarà il nome utilizzato per il nuovo display 21:9 di Sony Xperia XZ4?

Smartphone Android in offerta oggi 5 febbraio : Samsung Galaxy S9 - OnePlus 6T - Sony Xperia XZ2 Compact e tanti altri : Ecco alcuni modelli di Smartphone Android in offerta in Italia oggi, 5 febbraio 2019, presso i più importanti rivenditori online. Se state cercando un nuovo Smartphone siete nel posto giusto.

Sony Xperia XZ4 riceve la certificazione TENAA svelandoci le sue specifiche tecniche : Rivelate le presunte specifiche tecniche complete di Sony Xperia XZ4 grazie alla certificazione TENAA.

Sony Xperia XZ4 potrebbe avere delle fotocamere impressionanti : Sony Xperia XZ4 potrebbe avere a disposizione un comparto fotografico completamente rinnovato e, quanto meno sulla carta, davvero impressionante.

Presto toccherà al Sony Xperia XZ4 - un device dalle mille risorse : Il momento attuale ci offre lo spunto per parlarvi del Sony Xperia XZ4, il prossimo top di gamma del colosso giapponese, ormai prossimo alla presentazione, fissata per il MWC 2019 di Barcellona. L'ultimo documento trapelato a riguardo ci rivela buona parte delle specifiche tecniche del dispositivo, che ci è sembrato giusto condividere con noi (nonostante la popolarità del terminale non sia alta, ci sono ancora utenti che restano fedeli al ...

Sony Xperia XZ4 in arrivo con Snapdragon 855 - display 2K da 6 - 5 pollici e batteria da 4.400 mAh : In attesa della sua presentazione ufficiale, il Sony Xperia XZ4 è il protagonista di una nuova importante anticipazione. Ecco tutti i dettagli

Patch di sicurezza di gennaio per Samsung Galaxy J6+ - Sony Xperia XZ1 - XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017 : Le Patch di sicurezza di gennaio 2019 stanno iniziando ad arrivare a bordo di Samsung Galaxy J6+, Sony Xperia XZ1, XZ Premium e Huawei P8 Lite 2017.

La schermata home di Sony Xperia XZ4 si mostra in una prima immagine reale : Un nuovo leak di Sony Xperia XZ4 ci mostra quella che dovrebbe essere la schermata home dello smartphone, con la barra di navigazione che riprende la pillola di Android 9 Pie.

Importanti aggiornamenti per Nokia 5.1 - Nokia 6 - Nokia 7.1 - Nokia 3.1 Plus - Samsung Galaxy S8 - Galaxy A5 (2016) - Galaxy A5 (2017) - Moto G5S Plus - Sony Xperia XZ3 - Xperia XZs - Xperia XZ2 - Xperia XZ2 Compact - Xperia XZ2 Premium - ASUS ZenFone 4 Max e ZenFone 4 Selfie : Nuovi aggiornamenti per Nokia 5.1, Nokia 6, Nokia 7.1, Nokia 3.1 Plus, Samsung Galaxy S8, Galaxy A5 (2016), Galaxy A5 (2017), Moto G5S Plus e tanti altri

Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1 - ASUS ZenFone 4 - Sony Xperia XZ1 - XZs e XZ1 Compact e Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8 : Stasera una pioggia di Aggiornamenti in roll out per Nokia 3.1, ASUS ZenFone 4, Sony Xperia XZ1 e XZ1 Compact, Samsung Galaxy A6 Plus e Note 8

Sony Xperia XZ4 in nuove immagini con tripla fotocamera - display 21 : 9 e sensore per le impronte sul lato : Sono apparse in Rete alcune immagini provenienti da produttori di cover di terze parti che ci mostrano il presunto aspetto del Sony Xperia XZ4

Niente variante Compact per Sony Xperia XZ4 - che sarà annunciato quasi sicuramente al MWC 2019 : Il Vice Presidente Marketing di Sony ha lasciato intendere che molto probabilmente non vedremo una variante Compact di Xperia XZ4.

Ecco come potrebbe essere il display in 21 : 9 di Sony Xperia XZ4 : Il Sony Xperia XZ4 potrebbe essere largo come il Sony Xperia XZ3 ma lungo 166,9 mm, con un display in 21:9. Scopriamo insieme tutti i dettagli