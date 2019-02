Nintendo annuncia i Saldi “Giocate insieme” per Switch

gamerbrain

(Di mercoledì 6 febbraio 2019) Con i suoi esclusivi controller Joy-Con e la possibilità di trasformarsi da sistema domestico a console che può essere fruita anche in movimento,è perfetta per riunire le persone e condividere la gioia di giocare insieme.Da oggi a giovedì 21 febbraio alle ore 23:59 locali, i“Giocate Insieme” arrivano suleShop in Europa, offrendo sconti su oltre 50 titoli perche presentano funzionalità multiplayer. Assicurati di tenere d’occhio il tuo feed diNews e visita ileShop appena la promozione sarà online, per vedere gli sconti.Per chi ama giocare in squadra è possibile unirsi alla famiglia Kong e divertirsi nel platform cooperativo Donkey Kong Country: Tropical Freeze, o aiutare Captain Toad a districarsi in una varietà di complicati livelli ...