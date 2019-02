wired

: Netflix, Spotify: come scoprire ed eliminare gli scrocconi - micheleiurillo : Netflix, Spotify: come scoprire ed eliminare gli scrocconi - MilanoCitExpo : Netflix, Spotify: come scoprire ed eliminare gli scrocconi #DipartimentoInnovazioneTecnologia… - lindaesurtada : @ahsclassic os negocios sobre netflix e spotify*? Jsjsjsj n sei escrever sorry -

(Di mercoledì 6 febbraio 2019)Può capitare di andare a dividere il costo del piano famiglia di, Apple o Google Music ma anche Amazon Prime e così via, per abbassare la quota di ogni utente. È una pratica piuttosto diffusa e che si muove al limite del regolamento, ma che è calmierata dal fatto che solo un tot di utenti possono utilizzare il servizio in contemporanea.Ci sono appositi servizi per trovare persone con le quali condividere l’abbonamento (l’italiana TogetherPrice) ma spesso si utilizza il caro e vecchio metodo a voce e con stretta di mano. Il problema e che molte volte la password inizia a girare ben oltre l’originale piano di condivisione con due o tre amici e la situazione degenera.Ci si rende conto di tutto questo quando magari non si riesce più a guardare un contenuto visto che il sistema informa che ci sono troppi utenti collegati nello stesso momento. ...