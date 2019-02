Guaidò chiede ufficialmente un incontro a Salvini e Di Maio

Juan Guaidó chiede un incontro a Matteo Salvini : Il presidente dell'Assemblea nazionale del Venezuela, Juan Guaidó, che si è auto proclamato presidente ad interim della Repubblica Bolivariana del Venezuela ha chiesto un incontro al vice preimer Matteo Salvini. In una lettera inviata al Viminale, Guaidó ringrazia il vice premeir e ministro dell'Interno per la "costante vicinanza dimostrata" in un "complesso periodo storico che il Venezuela sta attraversando". "Ciò comporta grandi - scrive ...

Juan Guaidó ha scritto una lettera a Matteo Salvini e Luigi Di Maio per chiedere di incontrarli : Juan Guaidó, il 35enne presidente dell’Assemblea Nazionale del Venezuela che si è autodichiarato presidente del paese accusando il presidente eletto Nicolás Maduro di essere un «usurpatore», ha scritto una lettera al vice primo ministro Matteo Salvini, indirizzata e al ministro del

Venezuela - Guaido chiede incontro a Di Maio : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Guaidò chiede incontro Salvini-Di Maio : 16.25 Il presidente autoproclamato del Venezuela Juan Guaidò ha chiesto d'incontrare i due vicepremier italiani "nel più breve tempo possibile". In una lettera a Salvini chiede un incontro, con una delegazione del Parlamento venezuelano, "finalizzato allo scambio di opinioni sulla decisiva transizione" nel Paese."Ripristino della democrazia mediante libere elezioni" e soluzione"dell'attuale crisi venezuelana",chiede Guaidò.E a Di Maio scrive: ...

Venezuela : Guaidò chiede incontro a Salvini e Di Maio : Il presidente autoproclamato del Venezuela Juan Guaidò ha chiesto un incontro ai vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio a Roma "nel più breve tempo possibile" con una delegazione ufficiale del ...

Venezuela - Guaidò chiede un incontro a Salvini e Di Maio : “Piano di ripristino della democrazia” : Juan Guaidò ha chiesto di incontrare i due vicepremier, Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Fonti del governo italiano ha reso noto che il presidente dell’Assemblea nazionale autoproclamato capo del governo del Venezuela ha inviato due lettere al capo politico del M5s e al segretario della Lega, chiedendo un faccia a faccia a Roma “nel più breve tempo possibile” con una delegazione ufficiale del Parlamento del Paese sudamericano ...

Juan Guaidò chiede incontro a Matteo Salvini e Luigi Di Maio : Juan Guaidò chiede che una sua delegazione possa incontrare Matteo Salvini e Luigi Di Maio per cercare di portare l'Italia dalla sua parte. Finora però, malgrado la posizione netta presa dal vice premier leghista, Roma mantiene una posizione super partes sul Venezuela, auspicando un percorso non violento che porti il popolo venezuelano al voto, senza però imporre ultimatum al presidente Nicolas Maduro.Il testo della lettera ...

Juan Guaidò chiede incontro a Matteo Salvini : Juan Guaidò vuole far incontrare Matteo Salvini con una sua delegazione per portare l'Italia dalla sua parte. Finora però, malgrado la posizione netta presa dal vice premier leghista, Roma mantiene una posizione super partes sul Venezuela, auspicando un percorso non violento che porti il popolo venezuelano al voto, senza però imporre ultimatum al presidente Nicolas Maduro.Il testo della lettera di Juan Guaidò a Matteo ...

Venezuela - Guaidò chiede un incontro a Salvini : Juan Guaidò chiede un incontro a Roma a Matteo Salvini. La lettera del leader Venezuelano anti-Maduro è appena arrivata al Viminale. 'Desidero innanzitutto esprimerLe i più profondi sentimenti di ...

Guaidò chiede all'Italia di fare la cosa giusta. Ma da M5s no al riconoscimento : A confermare la linea dei Cinquestelle è il vicepresidente del Consiglio Luigi Di Maio che durante il suo intervento in aula alla Camera ha risposto picche all'appello del leader dell'opposizione

Venezuela - Guaidò : “Sono certo che l’Italia starà dalla parte di chi chiede il cambiamento” : Il 90 per cento dei Venezuelani «è per il cambiamento, Maduro ha perso il controllo del Paese». E’ quanto afferma l’autoproclamato presidente ad interim, Juan Guaidò in un’intervista esclusiva al Tg2. Rispondendo a una domanda riguardo alle dichiarazioni del sottosegretario Manlio Di Stefano, che ha avvisato sul rischio di fare in Venezuela lo stes...

Venezuela - procura generale chiede divieto di espatrio per Guaidò : Tra le misure di precauzione chieste contro l'autoproclamato presidente del Venezuela, anche "il blocco dei suoi conti correnti".La crisi politica Venezuelana si è aggravata dopo la decisione del ...

Venezuela - la Procura generale chiede misure restrittive per Guaidò : non lasci il Paese : Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che, a seguito di un'indagine preliminare realizzata dal Pubblico ministero sui disordini avvenuti in Venezuela negli...

La Procura del Venezuela chiede a Guaidò di non lasciare il Paese : Il Procuratore generale del Venezuela Tarek William Saab ha chiesto oggi che, a seguito di un'indagine preliminare realizzata dal Pubblico ministero sui disordini avvenuti in Venezuela negli ultimi giorni, si dispongano misure restrittive per il presidente dell'Assemblea nazionale, Juan Guaidò, fra cui il divieto di lasciare il Paese. Una decisione in merito deve essere presa dal Tribunale supremo di Giustizia.Saab ha spiegato che ...