Festival di Sanremo 2019 | più che all’Ariston sembrava di essere ad Amici

Festival di Sanremo 2019 - sembrava di essere ad Amici e invece no. Mancano pure le eliminazioni : Sembra ieri che un anno fa eravamo qui su Facebook a parlare del Festival e invece era un anno fa, mentre adesso siamo qui a parlare del Festival. Non so a voi, ma a me tutti ‘sti cambiamenti spaventano. Iniziamo. Sigla, “Voglio andar via” (ma come? È appena iniziato) con Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele su un trespolo che cantano, sotto di loro dei giovani ballano e altri fanno un coretto tipo ...

Sanremo - dal giradischi a Spotify «La vera magia del Festival per noi 19enni? Cantare con i nostri genitori» : Con i miei genitori, la sera prima di cenare, parliamo un po' di tutto. Ma mai di musica. La distanza che ci separa, in quel microcosmo che vive di esperienze, ricordi e generazioni, è veramente ...

Sanremo 2019 - gli ascolti e il trucchetto Rai : "Ecco il vero dato del Festival" - tremendo sospetto : Gli ascolti di Sanremo, senza trucchetti, sarebbero più bassi. E' la tesi di Dagospia. La prima puntata stata vista da 10.086.000 telespettatori con il 49,5% di share. La prima serata dell'edizione 2018 era stata vista da 11.603.000 con il 52,1% di share. Erano stati in 13.776.000 e il 51,4% dall

Sanremo 2019 - gaffe al Dopo Festival : Anna Foglietta inciampa su un apostrofo di troppo : Uno scivolone grammaticale che il popolo del web non ha perdonato. Anna Foglietta, conduttrice del DopoFestival di Sanremo 2019, chiamata a condurre al fianco di Rocco Papaleo e Melissa Greta ...

Sanremo 2019 - Anna Foglietta fa gelare il sangue al DopoFestival : cosa mostra in diretta / Guarda : I temi della politica mi infervorano, sono appassionata, ma anche delusa: ora non mi sento di affidare il mio cuore a nessun partito e penso che sia un sentimento che provano in tanti'. Oltre al ...

Il Festival di Sanremo 2019? Un supplizio. Così vuole il mondo dei morti : So benissimo qual è stato il giorno più noioso della mia vita: fu quando i miei genitori comprarono la casa al mare, avevo otto anni e passai delle ore nello studio di un notaio, e tra scartoffie e firme sentivo in me una sorta di agonia purissima che stava schiacciando senza pietà la mia voglia di fare smorfie, gridare e scappare. Questa sensazione mortuaria di una fanciullezza intombata la provo ogni volta che vedo Sanremo: sono vittima di una ...

Chi sale e chi scende - le pagelle del Festival di Sanremo 2019 : ARISA-MI SENTO BENE 7Omaggi a un talento che sa trasformare in pezzo di bravura una canzoncina non troppo originale sull'autocura LOREDANA BERTÉ-COSA TI ASPETTI DA ME 8La pasionaria delle sfide risch

Sanremo 2019 - Salvini al comizio : “Anche se lì non mi amano - vi auguro un buon Festival”. E la signora : “Manco morta” : “Vi auguro un buon Sanremo, so che non mi amano. Ormai quando faccio la doccia la mattina mi ascolto ‘Questo piccolo grande amore'”. A dirlo, in un comizio in piazza a Terni insieme al sindaco della città, il leader della Lega, Matteo Salvini. I presenti hanno risposto ridendo e una signora ha urlato: “Manco morta”. L'articolo Sanremo 2019, Salvini al comizio: “Anche se lì non mi amano, vi auguro un buon ...

Ascolti Festival di Sanremo : 10 milioni di spettatori per la prima serata - share al 49.5% : I dati Auditel, in merito alla prima serata del Festival di Sanremo 2019, rivelano che l'appuntamento di ieri con la kermesse canora sanremese è stato seguito da 10.086.000 spettatori, con uno share del 49,5%. I rilievi Auditel in questione sono più bassi rispetto alle edizioni precedenti, ma il trio formato da Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Raffaele fino a sabato potrebbe recuperare terreno e gradimenti. Per quanto concerne lo ...

VIDEO Nek - Festival di Sanremo 2019 : “Mi farò trovare pronto” non convince il grande pubblico : Nek era uno degli artisti più attesi nella prima serata del Festival di Sanremo 2019 ma il cantante non ha convinto totalmente, molti appassionati hanno storto il naso riguardo alla sua prestazione sul palco dell’Ariston. Andrà riascoltato per magari capire di più il testo e l’arrangiamento della sua “Mi farò trovare pronto”, brano inedito scritto e musicato da Paolo Antonacci, Luca Chiaravalli, Filippo Neviani. Di ...

Il Quartetto Cetra con Claudio Santamaria è cruelty-free - Nella Vegan Fattoria spopola al Festival di Sanremo (video) : Dal centro del palco dell'Ariston Virginia Raffaele chiama il nome di Claudio a gran voce, ma non si riferisce a Baglioni né a Bisio: è l'ora del Quartetto Cetra con Claudio Santamaria, l'attore protagonista di Lo chiamavano Jeeg Robot e del biopic sulla vita di Rino Gaetano. In quattro, sul palco, eseguono un medley delle canzoni più popolari del Quartetto Cetra. Claudio Santamaria tenta di proporre qualcosa di rock quando i conduttori ...

Le pagelle dei big della prima serata del Festival di Sanremo 2019 : Un Sanremo diverso e musicalmente composito quello voluto quest’anno da Claudio Baglioni. Ad un primo ascolto il livello medio sembra buono, tra chi delude le aspettative e chi sorprende parecchio. Sanremo 2019: bene Zen Circus. Livio Cori sperimenta con Nino D’Angelo ASPETTO CHE TORNI – FRANCESCO RENGA Il solito Francesco Renga che canta d’amore ma che sfodera meno vibrati del solito. Un po’ meglio di ciò a cui ci ha ...

Sanremo 2019 - Vladimir Luxuria : "È il Festival dei tormentati. Sento Mike Bongiorno che tuona : allegria" : "Mi sembra il Festival dei tormentati". Vladimir Luxuria commenta questa 69esima edizione del Festival di Sanremo sul suo profilo Twitter ed evidentemente stronca tutti, dai conduttori (Claudio Baglioni, Claudio Bisio e Virginia Rafaele) ai cantanti: "Nero dominante, giovani imbronciati e nessuna le

Anticipazioni Festival di Sanremo : ascolti in calo al 49 - 5% - stasera ospite Cocciante : Il 69° Festival di Sanremo ha ufficialmente esordito ieri 5 febbraio, con una lunga serata nella quale sono stati presentati tutti i 24 Big in gara. Le polemiche, come accade abitualmente all'interno della kermesse canora più seguita d'Italia, non sono mancate soprattutto a causa di un audio apparso a tratti inadatto per un simile evento. La musica dell'orchestra copriva in buona parte la voce dei cantanti, rendendo difficile comprendere con ...