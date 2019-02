ETR 700 Frecciargento | pre-esercizio | Mi-BO in Alta Velocità e su adriatica

Scalatrice in costume da bagno cade e muore congelata a 1 - 700 m ETR i : La Scalatrice Gigi Wu, famosa sui social per le sue imprese in costume da bagno , è caduta e ha perso la vita durante l"ultima scalata. Il suo corpo è stato ritrovato a 1,700 metri di altezza, congelato. La 36enne aveva scalato molte montagne in Taiwan e tutte in bikini, postando poi le foto sulle sue pagine. Ammirata e seguita da una miriade di followers, amava la montagna e apparire su facebook. Passava gran parte dell"anno tra i monti , come ...

Incidente in Nepal : bus precipita per 700 mETRi - 16 morti : In Nepal un pullman è precipitato in un dirupo, per almeno 700 metri: almeno 16 persone hanno perso la vita, altre 10 sono rimaste ferite. Il bus trasportava una scolaresca, diretta verso la città di Ghorahi dopo una gita. L’Incidente si è verificato nella zona di Tulsipur, a circa 430 km dalla capitale Kathmandu. L'articolo Incidente in Nepal: bus precipita per 700 metri, 16 morti sembra essere il primo su Meteo Web.