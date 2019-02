Elisa Isoardi | incidente alla Prova del Cuoco | il medico interviene in diretta

Elisa Isoardi si fa male a La Prova del Cuoco e interviene il medico : La Prova del Cuoco: incidente per Elisa Isoardi in diretta Nella puntata di mercoledì 6 febbraio de La Prova del Cuoco è successo un piccolo incidente in diretta. Elisa Isoardi si è tagliata mentre stavo affettando delle melanzane, mettendo inavvertitamente un dito sotto la lama. La conduttrice ha chiesto l’intervento di un medico in studio, pur continuando a sorridere. Per cercare di fermare la fuoriuscita di sangue è intervenuto anche ...

Elisa Isoardi : tumore e condizioni - cosa ha avuto la conduttrice TV : Elisa Isoardi: tumore e condizioni, cosa ha avuto la conduttrice TV tumore Elisa Isoardi, la malattia avuta dalla donna La conduttrice del programma televisivo “ La prova del cuoco”, Elisa Isoardi, confessa: “ Ho avuto un tumore”. Elisa Isoardi: la notizia scioccante Qualche tempo fa, la conduttrice era stata intervistata a Dipiù, e aveva raccontato la sua storia. “ Ho scoperto di avere un tumore, un grosso polipo ...

Elisa Isoardi : “Con Matteo Salvini la storia più seria. Solo il tempo può dire se un legame è davvero finito” : La tv, il nuovo taglio di capelli e Matteo Salvini. Parla a ruota libera Elisa Isoardi, intervistata da Oggi. Giura che con il leader leghista è finita, ma “quella con Matteo è stata la storia più seria” anche se “Solo il tempo può dire se un legame è davvero finito”. La conduttrice de La prova del cuoco, incalzata sulla fine della relazione con il vicepremier e ministro dell’Interno, non lascia spazio a dubbi: ...

Elisa Isoardi parla della sua storia d’amore con Matteo Salvini : La conduttrice tv Elisa Isoardi durante un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” ha raccontato la fine della storia d’amore con Matteo Salvini dopo il tanto discusso post su “Instagram”: “Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo. La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è stato, e io non credo di aver mai lanciato messaggi ...

Elisa Isoardi confessa con Salvini è la storia più seria che ho avuto : In un’intervista rilasciata al settimanale “Oggi” Elisa Isoardi ha raccontato di aver finalmente voltato pagina dopo la fine della lunga relazione con Matteo Salvini dopo il tanto discusso post su “Instagram”: “Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo. La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è stato, e io non credo di aver mai lanciato ...

Antonella Clerici - cannonata a Elisa Isoardi : "Perché vorrei andare a cena con Matteo Salvini" : Antonella Clerici scatenata su Radio Deejay a Il rosario della sera. Sarà che, come ha annunciato lei stessa nell'intervista a Fiorello, venerdì 15 febbraio condurrà tutta la serata di Sanremo Young con John Travolta. "Sono felicissima, è un mito, mi sto esercitando perché quella sera vorrei ballare

Elisa Isoardi : ‘La foto con Matteo Salvini? È la migliore che ha’ : “Non penso sia una delle foto peggiori che ha in giro. È decisamente la foto migliore che ha, perché lo umanizza“. Elisa Isoardi torna ancora una volta sulla foto con Matteo Salvini, la stessa con cui la conduttrice tv ha comunicato la fine della loro storia d’amore. Intervistata nel numero di Oggi in edicola giovedì 31 gennaio la padrona di casa de La prova del cuoco respinge l’etichetta di ‘furba’ per quella ...

Elisa Isoardi : euro Vi racconto cosa c'è dietro il selfie con Salvini : Intervista al settimanale "Oggi", Elisa Isoardi torna parlare della sua love story con il Vice Premier Matteo Salvini, naufragata mesi fa. E poi apre una finestra sia sul suo futuro lavorativo che ...

Elisa Isoardi e la verità sulla foto con Matteo Salvini : Elisa Isoardi torna ancora una volta sulla foto con Matteo Salvini. Sì, esattamente quello scatto con cui la conduttrice tv ha comunicato la fine della loro storia d’amore. “Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è ...

Elisa Isoardi - "dedica" a Salvini : «Con Matteo è finita - ma è stata la storia più seria della mia vita» : «Quella con Matteo è stata la storia più seria che io abbia avuto. Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo... La parola fine è...

Elisa Isoardi : "Matteo Salvini? La storia più seria che io abbia avuto" : Elisa Isoardi, in un'intervista esclusiva al settimnale 'Oggi', in edicola domani, 31 gennaio 2019, ha rivelato di aver finalmente voltato pagina dopo la fine della lunga relazione con Matteo Salvini siglata con un post assai discusso su Instagram: Come si capisce quando una storia è finita? Non ne ho idea. Forse col tempo… La parola fine è stata posta da un bel po’. Siamo arrivati insieme a questa decisione, quello che c’è stato c’è ...