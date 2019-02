Concorso Dirigenti Scolastici | per metà aprile previste le prove orali

Concorso funzionari Agenzia entrate : nuovo rinvio prova e bando per dirigenti : Il 1° febbraio scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’attesissimo comunicato dell’Agenzia delle entrate che avrebbe informato i partecipanti alla selezione del Concorso per 510 funzionari amministrativo-contabili sulle date della prima prova o sull’eventuale rinvio. Il comunicato ha rinviato la pubblicazione delle date della prima prova alla Gazzetta Ufficiale del 29 marzo 2019 in cui si spera vengano pubblicati i giorni in cui i ...

Concorso per dirigenti all'Agenzia delle Entrate : previste due prove scritte e una orale : Concorso all'Agenzia delle Entrate per l'assunzione di 160 dirigenti: a comunicarlo è stata la stessa Agenzia attraverso il profilo Twitter dove opportunamente specifica che 150 figure saranno destinate alla gestione, contenzioso e riscossione dei tributi, mentre le restanti 10 ad attività legate ai servizi catastali di competenza. Le domande vanno presentate entro il termine perentorio del 4 marzo e per la partecipazione al Concorso si potrà ...

Concorso Dirigenti scolastici : sei docenti al Tar contro la Regione Aosta -Depositato - lo scorso 28 dicembre - un ricorso per l'annullamento ... : Sei docenti contro piazza Deffeyes. Terreno dello scontro è il corso-Concorso per l'assunzione di dirigenti scolastici della Regione, cui gli insegnanti si oppongono con un ricorso depositato al ...

Avvocato Marotta : cronistoria del contenzioso relativo al Concorso Dirigenti Scolastici : Riceviamo dall‘Avv. Pasquale Marotta, Avvocato ‘amminstraivista’ di fama nazionale, il seguente comunicato relativo ai vari contenziosi che sta generando il concorso per Dirigenti Scolastici 2017. “Dopo il rigetto delle domande cautelari da parte del TAR Lazio, sono stati discussi dinanzi al Consiglio di Stato, in data 29/11/2018, tutti gli appelli cautelari patrocinati dai diversi avvocati. Tali appelli sono stati ...

Concorso SNA 148 allievi dirigenti : ecco le date della preselettiva : Pubblicate le date della prova preselettiva del Concorso Sna 148 allievi dirigenti. Il diario era stato rinviato al 18 dicembre 2018. E proprio ieri le date sono state rese pubbliche: la prova preselettiva quindi si terrà dal 22 gennaio al 24 gennaio 2019, secondo un calendario preciso. Il bando, che prevede l’ammissione di 148 allievi al corso-Concorso selettivo, era stato pubblicato in G.U. n.70 del 4 settembre 2018. Alla fine del ...

Concorso Dirigenti scolastici : assunzioni subito dopo la prova orale : Nessun corso di formazione di due mesi, per i vincitori del Concorso finalizzato a diventare dirigenti scolastici ma assegnazione a dirigenti scolastici subito dopo la prova orale. In altre parole, i vincitori di Concorso ovvero coloro i quali supereranno la prova orale saranno assunti e poi ammessi a frequentare il corso di formazione. La modifica apportata in corsa si pone l’obiettivo di avere i nuovi dirigenti scolastici già dal 1° settembre ...

Concorso Dirigenti scolastici : le materie da studiare per arrivare preparati : E’ stata pubblicata la bozza del decreto riguardante il bando del Concorso dirigenti scolastici. All’interno del documento, anche alcune menzioni circa gli argomenti da studiare. Ricordiamo che i posti per gli aspiranti DSGA è pari a numero 2004. Questi 2004 sono i posti disponibili che (come informa Orizzonte Scuola) si supponga rimangano vacanti negli anni scolastici 2018/19, 2019/20, 2020/21. Concorso dirigenti scolastici: ...

Dirigenti Scolastici : primo si al Concorso riservato ricorrenti 2011 - news 8/12 : Un emendamento contenuto nella Legge di Bilancio 2019 è passato alla Camera dei Deputati; contiene una misura per il superamento di situazioni di precariato a seguito del vuoto normativo. In questo caso la proposta del forzista D’Attis trova spazio nella manovra in corso di definizione la settimana prossima in Senato. Il tema a cui l’emendamento fa riferimento ha rappresentato fino ad ieri una vera e propria criticità nel ...

