Cara Mineo | inizia la chiusura | domani via i primi 50 migranti

Il Cara di Mineo verso la chiusura - da domani i primi trasferimenti : Palermo, 6 feb., askanews, - Inizierà domani, giovedì 7 febbraio, il trasferimento dei migranti ospitati all'interno del Cara di Mineo. I primi a lasciare la struttura in provincia di Catania sarà un ...

Viminale - parte trasferimento Cara Mineo : 21.12 "Al via il trasferimento dei migranti ospitati nel Cara di Mineo".Lo comunica il Viminale, confermando che "l'obiettivo è la chiusura entro l'anno". Si tratta di 1.186 richiedenti asilo, 15 titolari di protezione internazionale, 94 titolari di permesso umanitario e 8 richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino. Dai trasferimenti saranno esclusi al momento i nuclei familiari con minori e le persone vulnerabili ...

Cara di Mineo - Salvini annuncia i primi trasferimenti : “Chiusura entro l’anno”. Dall’opposizione diceva : “Farlo subito” : L’ultimo “lo chiuderemo” risale a tre giorni fa, il primo ancora ai tempi di Radio Padania. Ma appena diventato ministro dell’Interno, Matteo Salvini aveva cambiato strategia, riducendo soltanto la sua capienza: da 3mila ospiti a 2.400. Ora arriva la notizia dei primi trasferimenti dei migranti ospitati nel Cara di Mineo. Per 50 di loro la partenza è in programma il 7 febbraio, mentre entro fine mese lasceranno la ...

Migranti : Viminale - "Al via piano trasferimenti da Cara Mineo - chiusura entro l'anno" : "Al via il piano di redistribuzione degli immigrati presenti nel Cara di Mineo". E' quanto fanno sapere dal Viminale, confermando che "l'obiettivo è la chiusura della struttura entro l'anno". Si tratta di 1.186 richiedenti asilo, 15 titolari di protezione internazionale, 94 titolari di permesso umanitario e 8 richiedenti asilo per i quali è stata attivata la procedura Dublino. La redistribuzione prevede "l'inserimento nel ...

Maxiretata al Cara di Mineo. "Sarà chiuso entro l'anno" : Da struttura di accoglienza a base della mafia nigeriana per condurre i propri loschi affari usando violenza e prevaricazione. Il Cara di Mineo era diventato un importante snodo per l'...

Catania : Cara di Mineo - 19 fermi per droga e violenze sessuali : Questa mattina la Squadra mobile di Catania ha portato a termine l’operazione denominata “Norsemen” con l’arresto di 16 elementi di spicco, 3 di questi irreperibili, facenti parte di una banda di spacciatori di sostanze stupefacenti tra cui cocaina e marijuana che con un metodo definito mafioso operava in diverse zone della nostra nazione ma che possedeva la propria base operativa denominata Viking o Supreme Vikings confraternity a Catania e nel ...

Cara di Mineo - il procuratore Zuccaro : "Lì dentro non c'è nulla di legale" : A poche ore dal blitz che inchioda diciannove presunti esponenti della mafia nigeriana, rei di controllare diverse piazze di spaccio del catanese, è il procuratore del capoluogo etneo in conferenza stampa ad illustrare i dettagli dell"operazione. Carmelo Zuccaro è a capo della procura di Catania dal 2016, ma è l"anno successivo che il suo nome diventa popolare anche nel resto d"Italia: il procuratore avvia infatti un"inchiesta per presunte ...

Il ministro dell'Interno : 'Il Cara di Mineo sarà chiuso entro l'anno' : Il centro per l'accoglienza in provincia di Catania è stato teatro spesso di attività illegali ad opera della mafia nigeriana. Arrestate 19 persone accusate di associazione per delinquere di tipo ...