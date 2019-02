Venezia come Disneyland ma deve offrire di più

Italiani come noi - tassa di ingresso a Venezia? “Rischio blocco del turismo”. “Giusto l’indennizzo dai visitatori mordi e fuggi” : A Venezia la novità del 2019 è la tassa di ingresso per i turisti di giornata. La misura è stata inserita a dicembre nella manovra di bilancio. E mentre il sindaco annuncia il varo del provvedimento dicendo che “coprirà i costi di gestione della città”, siamo andati a Venezia per discuterne con gli abitanti. Gli argomenti dei favorevoli sono prevalentemente questi: “Servirà a raccogliere soldi da investire in servizi per i ...

Venezia come un museo : tassa di ingresso da 3 a 10 euro per i non residenti e sistema di prenotazione con costi variabili : Venezia diventa come uno dei grandi musei mondiali. come il Louvre o la Galleria degli Uffizi, come i musei Vaticani o il Prado. Per entrare e visitarla, non solo si pagherà una tassa di ingresso, ma addirittura bisognerà prenotare. Mentre la tassa sarà un obbligo, la prenotazione sarà facoltativa, ma funzionerà allo stesso modo di un museo. Consentirà di saltare le code e di accelerare i pagamenti. Il provvedimento ratifica, quindi, ...

Venezia - tassa di ingresso : chi deve pagare - come e quanto – LA SCHEDA : Chi deve pagare e come per entrare a Venezia? Ecco un vademecum ad uso di milioni di turisti provenienti da tutto il mondo. CITTA’ ANTICA E ISOLE – L’area interessata al tributo riguarda il Ponte della Libertà (accesso a Venezia), “Venezia Città Antica” (ovvero il centro storico Veneziano) e le isole della Laguna (Lido, Murano, Burano, Torcello, Mazzorbo…; in totale sono 41) CHI deve pagare? – Il tributo di accesso ...

Renzi in motoscafo a Venezia sfotte Salvini e Di Maio : “Hanno esultato come con un gol in rovesciata al novantesimo ma…” : “Quello approvato ieri non è un decreto, ma un autogol. Hanno esultato come se avessero fatto una rovesciata al novantesimo minuto”. A dirlo, mentre è su un motoscafo a Venezia, il senatore del Pd, Matteo Renzi. “Salvini e Di Maio hanno fatto le loro misure economiche che per noi sono sbagliate concettualmente. Adesso vediamo se aiuteranno l’Italia a crescere”. L'articolo Renzi in motoscafo a Venezia sfotte Salvini ...

PAOK-Umana Reyer Venezia - Champions League basket 2019 : orario d’inizio e come vederla in tv. Il programma completo : Dopo due settimana di pausa, mercoledì 12 dicembre riprenderà il cammino della Umana Reyer Venezia nella basketball Champions League 2018-2019. La formazione allenata da Walter De Raffaele sarà impegnata in Grecia sul campo del PAOK per la prima giornata del girone di ritorno, ottava complessiva della prima fase. La squadra italiana occupa la seconda posizione nella classifica del gruppo B e ha raccolto cinque successi e due sconfitte (entrambe ...