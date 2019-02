Sci | brutta caduta per la Vonn Lei si rialza e twitta | ' Sono Hulk'

Rossella BreScia : “Mi disse “sei brutta - veramente brutta”. Ero stressata e agitata” : Rossella Brescia racconta la sua esperienza a Miss Italia e lo fa a Vieni da Me. Ospite di Caterina Balivo, la ballerina ripesca un ricordo non proprio piacevole: dopo aver vinto le fasce di Miss Martina e Miss Sorriso Puglia, infatti, Rossella fu costretta a ritirarsi. Perché? “Vi starete chiedendo perché ma purtroppo c’era una persona che organizzava il concorso all’epoca che mi continuava a dire: “sei brutta, ma io non so ...

Rossella BreScia e l'addio a Miss Italia : «Un organizzatore mi diceva : Sei veramente brutta» : 'Non avevo proprio dei numeri fortunatissimi durante le selezioni. Avevo il numero 17 a Miss Martina e il numero 13 a Miss Sorriso Puglia però ho vinto le fasce. Poi c'è un tasto dolente… Sono ...

Vittorio Sgarbi - valanga di insulti a Valentina Nappi : "Fai cag***e - sei brutta - una malriuScita Asia Argento" : Una "sedicente por***tar", anzi "solo un'attaccabrighe". Una che "non è soddisfatta evidentemente sessualmente neanche della sua scelta di fare quello che vuole del suo corpo". Vittorio Sgarbi, con un video messaggio durissimo fa a pezzi Valentina Nappi che aveva attaccato il critico d'arte: "Devono

Se pensi che i gatti siano asociali - è probabile che sia tu ad essere una brutta persona : lo dice la Scienza : I gatti sono animali indipendenti, che non si affezionano. A differenza dei cani, sono molto asociali perché non hanno bisogno di compagnia. Sono queste le frasi che si sentono dire spesso sui gatti e ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della Germania nella prova a squadre - brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Salto con gli Sci - Coppa del Mondo Zakopane 2019 : vittoria amara della Germania nella prova a squadre per la brutta caduta di David Siegel : E’ una vittoria amara, quella che la Germania coglie nella prova a squadre di Zakopane all’interno della Coppa del Mondo di Salto con gli sci 2018-2019. Pur riuscendo a prevalere soltanto per un decimo sull’Austria, i tedeschi tornano in albergo con un uomo in meno: David Siegel, nell’atterraggio del suo secondo Salto, si fa molto male al ginocchio destro. Non si conosce ancora l’entità dell’infortunio, ma è ...

Pensioni - la brutta sorpresa nel decreto su Quota 100 : ecco chi resta a bocca aSciutta : Giovedì 17 gennaio in Consiglio dei ministri è previsto il decreto che mira a cambiare il sistema previdenziale con Quota 100 . I tecnici del governo sono impegnati con gli ultimi ritocchi al testo, ...

Sci - lo svizzero Gisin è stabile dopo la brutta caduta in gara : Lucerna - Il mondo dello sci tira un sospiro di sollievo: le condizioni di Marc Gisin , 30 anni, l'uomo-jet svizzero caduto durante la discesa della Val Gardena , ricoverato all'ospedale di Lucerna, è stabile. Il ...

Sci alpino - frattura composta del bacino per Marc Gisin dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale a ...

Lo Sciatore svizzero Marc Gisin è stato ricoverato dopo una brutta caduta nella prova di Coppa del Mondo in Val Gardena : Marc Gisin, sciatore svizzero di trent’anni, è stato ricoverato all’Ospedale di Bolzano per una brutta caduta nella prova di Coppa del Mondo maschile, disputata oggi in Val Gardena. Gisin ha spigolato gli sci in concomitanza delle gobbe della pista senza riuscirsi

Sci alpino - Discesa Val Gardena 2018 : gli azzurri commentano la prove e la brutta caduta di Gisin : L’Italia non ha brillato nella Discesa libera maschile della Val Gardena che è andata in scena oggi sulla Saslong. Emanuele Buzzi è stato il miglior col suo 14esimo posto, Christof Innerhofer e Dominik Paris hanno deluso non andando oltre 16^ e 17^ posizione: ci si aspettava qualcosa di più da Inner dopo il secondo posto di ieri in superG. Di seguito le dichiarazioni che gli azzurri hanno rilasciato ai microfoni della Fisi, ci si è ...

Brutta caduta per Gisin nella discesa libera in Val Gardena : è coSciente - ora tac ed esami : Terribile volo sulla Saslong durante la discesa libera di Coppa del Mondo per Marc Gisin, 30 anni, svizzero, fratello di Michelle e Dominique, entrambe campionesse olimpiche di sci alpino e in allenamento proprio su una pista vicina, in Val Gardena. L’atleta elvetico ha “spigolato” cadendo rovinosamente all’attacco del primo salto delle Gobbe del C...

Sci - brutta caduta per lo svizzero Marc Gisin in Val Gardena : volato a 100 km durante la libera sulla Saslong : brutta caduta dello svizzero Marc Gisin durante la discesa libera sulla Saslong in Val Gardena. Lo sciatore ha sbattuto violentemente sulla neve ed ha perso i sensi. Gara interrotta e immediato arrivo dei soccorsi con l’elicottero che è atterrato sulla pista. Gisin, sceso col pettorale numero 18 è finito sulla neve dopo che gli si sono incrociate le code degli sci ed è rimbalzando più volte sulle Gobbe del Cammello. Immediatamente soccorso sulla ...

Sci alpino - Marc Gisin trasportato in ospedale : gli aggiornamenti dopo la brutta caduta nella discesa della Val Gardena : La discesa libera maschile della Val Gardena è stata interrotta per trenta minuti in seguito alla bruttissima caduta di Marc Gisin, lo svizzero ha incrociato le code degli sci e ha preso il volo impattando in maniera durissima contro la neve. L’elvetico ha perso i sensi ed è stato soccorso dai medici che hanno operato un massaggio cardiaco, riuscendo fortunatamente a rianimarlo. A quel punto lo sciatore è stato trasportato in ospedale ...