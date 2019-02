Recessione | di chi è davvero la colpa

Pensioni - la Recessione mette a il rischio il sistema di "quota 100" : Una crescita del Pil 2019 solo dello 0,5% determinerebbe meno entrate e un buco di due miliardi nei conti dell'Inps. Per il...

Zona euro - Nowotny - Bce - : incertezza elevata - ma non c'è rischio Recessione : Per l'economia della Zona euro è cresciuto il livello di incertezza, in particolare a causa dei deludenti dati macro tedeschi, ma la prospettiva è quella di un rallentamento della crescita e non di ...

Rivera - Tesoro - : 'Recessione transitoria - 2019 chiuderà in crescita' : La contrazione dell' economia certificata dall'Istat nel secondo semestre del 2018 è transitoria e l'Italia chiuderà il 2019 con un Pil in crescita. Lo ha ribadito, il direttore generale del Tesoro Alessandro Rivera , ...

Tav - Serracchiani - PD - : "Recessione e opere ferme - finchè litigano Paese continuerà a scendere" : 'Siamo in recessione e le opere sono tutte ferme. Fin quando al Governo continueranno a litigare il Paese continuerà a scendere.' Così, Debora Serracchiani, deputato del PD a margine dell'evento '...

Recessione - Serracchiani : “2019 anno bellissimo? A quello che dice Conte non crediamo più” : “A quello che dice il Presidente Conte non crediamo più. C’è chi parla di boom economico, chi dice che il 2019 sarà un anno bellissimo, di fatto siamo entrati in Recessione. Dopo 16 semestri positivi, questo è il primo trimestre dove entriamo formalmente in Recessione. Le grandi scelte, ad esempio la Tav e le infrastrutture, sono ancora ferme perché stanno litigando. Quindi finché continueranno a litigare il Paese continuerà a ...

Pil : Cna Veneto - Italia in Recessione - ora rischiamo grosso : Venezia, 1 feb. (AdnKronos) - “L’Istat ha detto che siamo in recessione. La nostra economia, influenzata anche dall’andamento contingente sia in Eurozona sia in Cina, si è fermata. Ma se gli altri hanno preso il raffreddore, noi abbiamo un inizio di polmonite e senza una terapia immediata, rischiamo

Recessione. Appello degli artigiani Cna al governo e ai parlamentari. Conte : 'Ora rischiamo grosso' : "Non siamo riusciti a rafforzarci abbastanza nei mesi scorsi che pure hanno registrato segnali positivi e fiducia tra gli imprenditori, e questo dimostra che la debolezza dell'economia italiana è ...

Tria rassicura : 'Recessione lieve'. Rischio manovra-bis : Stando al ministro, lo status attuale dell'economia italiana è ' causato solo da fattori internazionali . Nessuno osservatore internazionale vede questo scenario [di recessione prolungata]. Anzi. Gli ...

Recessione - l'allarme di Confindustria : "A rischio 450mila posti di lavoro" : Bisogna reagire subito perché a rischio ci sono 450mila posti di lavoro. È l'allarme che lancia Vincenzo Boccia, che in un'intervista al Messaggero spiega i rischi della Recessione tecnica. "È chiaro che il rallentamento è globale e non dipende dalle politiche italiane. Però il nostro Paese ha fatto una manovra che voleva essere espansiva, in deficit e che ora rischia di essere prociclica, di peggiorare le cose", avverte il presidente di ...

Eurolandia - perché i rischi di Recessione sono molto bassi tranne che da noi : C’è un rischio di recessione in Eurolandia? La domanda è ineludibile, troppe le incertezze. Al momento, però, non sembra che si possa parlare di un rischio di crisi conclamata. Ecco perché...

Recessione - Di Maio : “Governi precedenti hanno mentito”. Padoan : “Dichiarazioni infami e ignoranti” : Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte lo aveva già anticipato ieri, oggi è arrivata la conferma dell’Istat: l’Italia è in Recessione tecnica, perché per due trimestri consecutivi, il terzo e il quarto del 2018, ha registrato una contrazione del PIL. Conte annuncia la Recessione: "Ripartiremo nel secondo semestre" L'Italia rallenta la corsa. Ad annunciarlo è stato il Premier Conte che, ...

Eurolandia - perché i rischi di Recessione sono molto bassi : C'è un rischio di recessione in Eurolandia? La domanda è ineludibile, troppe le incertezze. L'Italia è già in crisi, e la sua debolezza pesa su tutta l'area: l'euro zona 'esclusa l'Italia' è cresciuta ...

Eurolandia - perché i rischi di Recessione sono molto bassi : C’è un rischio di recessione in Eurolandia? La domanda è ineludibile, troppe le incertezze. Al momento, però, non sembra che si possa parlare di un rischio di crisi conclamata. Ecco perché...

Pil - la caduta in Recessione tra polemiche e rischi di manovra bis : ... con il premier Giuseppe Conte che dice 'passerà' e la sottosegretaria all'Economia Laura Castelli che difende …