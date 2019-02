askanews

: Pil Georgieva: non preoccupati per Italia e Ue ma rischi aumentati - #Georgieva: #preoccupati #Italia - zazoomnews : Pil Georgieva: non preoccupati per Italia e Ue ma rischi aumentati - #Georgieva: #preoccupati #Italia - Miti_Vigliero : Pil: Georgieva (Banca mondiale), anche per Italia aumentano rischi, serve prudenza - -

(Di martedì 5 febbraio 2019) Bruxelles, 5 feb., askanews, - 'In realtà non siamo immensamentein questo momento per le prospettive di crescita in Europa, ma siamoper iche sono saliti: il nostro ...