NBA – Kobe Bryant critica James Harden | “deve far di tutto per vincere | ma continuando a

NBA - Houston-Memphis 112-94 : James Harden segna altri 57 punti e supera Kobe Bryant : James Harden non aveva davvero tempo da perdere contro i Memphis Grizzlies. Reduce dalla sconfitta di Orlando dove aveva tirato 1/17 da tre, al "Barba" sono bastati poco più di 34 minuti per ...

NBA - Kobe Bryant - la famiglia si allarga : in arrivo la quarta 'Mambacita' : Anno nuovo, vita nuova. Almeno nel caso di Kobe Bryant, che nel post pubblicato su Instagram per augurare un buon 2019 ai suoi follower ha comunicato che sua moglie Vanessa è in dolce attesa: "Siamo ...

NBA - Kevin Durant : "Il basket è arte : MJ e Kobe due geni come Einstein e Beethoven" : Sono i talenti, gli atleti e le menti migliori del mondo intero: solo perché quello che fanno è giocare a pallacanestro, solo perché sono sportivi, la gente non gli dà il giusto peso. Ma loro sono ...

NBA – Kobe Bryant fa sognare i Lakers : “saremo presto campioni NBA e prenderemo in giro gli Warriors” : Kobe Bryant fa sognare i tifosi dei Lakers: il ‘Black Mamba’ ipotizza un futuro, molto vicino, da campioni NBA per LeBron James e compagni Golden State Warriors imbattibili? Non proprio, almeno non in questa stagione. Se probabilmente alla fine dell’anno saranno ancora loro a laurearsi campioni NBA, non sarà così scontato nè il loro percorso in stagione, né la loro riconferma il prossimo anno. Il record di 16 vittorie e 9 ...