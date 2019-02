MONSTER ENERGY SUPERCROSS 2 arriva l’8 Febbraio 2019

gamerbrain

(Di martedì 5 febbraio 2019) Milestone è fiera di annunciare il lancio di– The Official Videogame 2, l’unico gioco che permette ai giocatori di mettersi nei panni di un Campione die di immergersi nell’eccitante vita di un atleta professionista nel campionato motociclistico off-road più competitivo di sempre.Disponibile oggi in early accesses per tutti coloro che hanno effettuato il pre-order della Special Edition digital,– The Official Videogame 2 sarà disponibile in tutto il mondo l’8per PlayStation 4, Xbox One, Windows PC /STEAM e Nintendo Switch.Il nuovo titolo mette i giocatori al centro del gioco con una career mode rinnovata, un track editor migliorato, compound di allenamento aggiuntivi e giocabilità migliorata.Vivi da Campione. Poiché la vita di un vero ...