M5S contro il ' partito di Cairo' LA7 faziosa con la Gruber

Lega - non possono votare contro governo. Ma ma sale tensione con M5S : Nei toni lo scontro e' sempre piu' aspro. Dopo gli affondi di Di Battista, Di Maio e Fico, e' Salvini a replicare: "Se continuano ad insultarmi e darmi del rompicoglioni le cose si fanno piu' complicate...". Il premier Conte continua a mediare sui dossier sul tavolo ma e' alta la tensione nella maggioranza. Il capitolo piu' delicato e' quello della richiesta di autorizzazione a procedere nei confronti di Salvini. Mercoledi' sera (o giovedi' ...

M5S pensa a flash mob contro stipendi Vespa e Fazio : Questi sono soldi degli italiani! A voi sembra normale? Tagliamo adesso gli stipendi della politica, dei sindacalisti ma anche quelli dei conduttori Rai!Più rispetto per i cittadini!", rimarca la ...

Vittorio Feltri svela la vergogna M5S contro Matteo Salvini : "Diciotti - sono disperati. E così..." : "Non ho la più pallida idea di come possa finire la vicenda ma è evidente che Matteo Salvini è diventato l'uomo politico di maggior successo", spiega Vittorio Feltri ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, su La7. Il direttore di Libero commenta così il caso del processo al ministro dell'Interno

Sulla Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini : Dal tunnel della Tav, il governo rischia di uscire a pezzi. Lo rende chiaro Luigi Di Maio quando chiude a ogni possibile mediazione: «Finché ci sarà il M5s, non c’è storia». Al suo fianco, dalle piazze d’Abruzzo, Alessandro Di Battista si fa greve: «Se la Lega intende andare avanti su quel buco inutile che costa 20 miliardi, tornasse da Berlusconi ...

M5S a testa bassa contro la Tav. E alla fine interviene Conte : Roma, 2 feb., askanews, - Dopo un'escalation dei toni nello scontro tra M5s e Lega sulla Tav, con Alessandro Di Battista che è arrivato addirittura a 'invitare' Matteo Salvini a non insistere oppure '...

Sull Tav è scontro aperto tra M5S e Salvini : «Altro che Tav. Noi finchè staremo al governo ci opporremo a spendere 20 miliardi per la Tav Torino Lione. Con 20 miliardi costruisci 2500 scuole antisismiche per tantissimi alunni». Lo ha detto vicepremier Luigi Di Maio nel corso della sua visita in Abruzzo insieme a Alessandro Di Battista per sostenere la candidature di Sara Marcozzi alla preside...

Il "sovranista" africano alleato del M5S : "Presto nuovi affondi contro Parigi" : Si fa chiamare Kémi Seba, che significa "Stella Nera", ed è l"ispiratore della crociata grillina contro la Françafrique.Questo attivista nato a Strasburgo e residente in Benin avrebbe suggerito a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista l'affondo sul neocolonialismo francese che nelle scorse settimane ha portato allo scontro diplomatico tra Roma e Parigi. Nel mirino dei pentastellati c"è il ruolo del franco Cfa, la moneta collegata al Tesoro ...

Tav - Di Maio contro Salvini : «Con M5S non ha futuro. La vogliono le peggiori lobby» : il vicepremier in visita al cantiere 01 febbraio 2019 Tav, Salvini: Torino-Lione utile per economia e ambiente. Va completata Le «peggiori lobby» Il ministro del Lavoro e dello Sviluppo economico - ...

Luigi Di Maio - la sparata contro Salvini sulla Tav Torino-Lione : "Finché M5S è al governo non ha storia" : Luigi Di Maio prova ad alzare la voce sulla Tav Torino-Lione dopo la visita al cantiere di Chioromonte fatta ieri da Matteo Salvini. Secondo il vicepremier grillino, quel cantiere non sarà mai sbloccato: "Le peggiori lobby di questo Paese - ha detto il grillino - vogliono che si inizi a fare la Tav,

Tav - Di Maio contro Salvini : «Con M5S non ha futuro. La vogliono le peggiori lobby» : La Tav continua a essere tema di spaccatura dentro il governo. Se Matteo Salvin, ieri in visita al cantiere di Chiomonte ha rilanciato l’opera; l’altro, vicepremier e capo politico di M5S Luigi Di Maio, ribadisce di nuovo la sua contrarietà: «Finché ci sarà il Movimento 5 Stelle al governo per quanto mi riguarda la Tav Torino-Lione non ha storia, non ha futuro»...

Due sottosegretari M5S annunciano più controlli contro chi parla al cellulare mentre guida : Più controlli contro chi guida tenendo il telefonino tra le mani o contro chi si mette al volante sotto l'effetto di droghe o in stato di ebbrezza. Massima attenzione per evitare che gli automobilisti superino i limiti di velocità. Ministero dell'Interno e ministero delle Infrastrutture hanno raggiunto un accordo con l'intento di arginare il numero degli incidenti stradali e delle morti. Sul Blog delle Stelle i sottosegretari dei due dicasteri ...

