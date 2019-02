L' Anpal sul reddito di cittadinanza | La maggior parte dei beneficiari non ha

huffingtonpost

: Conflitto di interessi, incompatibilità, giri d’affari da evitare. E 10 domande a Di Maio sul pasticciaccio brutto… - TNannicini : Conflitto di interessi, incompatibilità, giri d’affari da evitare. E 10 domande a Di Maio sul pasticciaccio brutto… - ricpuglisi : Alcune serie domande a @luigidimaio sul professor Mimmo Parisi, guru del #RedditodiCittadinanza. Ad esempio: sape… -

(Di martedì 5 febbraio 2019) "Una vasta eitaria quota" dei potenzialidelche saranno avviati al percorso per il reinserimento al lavoro "non è dotata degli strumenti informatici necessari" a essere "continuamente collegati con le piattaforme", uno degli obblighi previsti dal decretone. Lo dice il presidente uscente dell'Maurizio Del Conte. Si va dalla Valle d'Aosta dove "l'80% ha questi strumenti" al "37% del Lazio al 32% della Toscana, il 27% in Campania, fino al dato peggiore Molise 12,4%".Avere "circa 6mila operatori con contratto precario per l'operatività costituisce un problema", che si aggiunge a quello dei precari che lavorano già in "servizi", ha dichiarato il presidente uscente diMaurizio Del Conte in audizione in Senato sul Decretone parlando dei "navigator" e sottolineando come sia necessario, tra l'altro, un'intesa con le Regioni ...