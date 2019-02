Juve | Paratici vede Zaniolo come acquisto ideale | la clausola

Joao Felix-Juventus - colpo a sorpresa firmato Paratici : i dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Secondo quanto riportato da “Calciomercato.com“, la Juventus starebbe seguendo molto attentamente Joao Felix, giovane trequartista in forza al Benfica e attualmente autore di 6 gol in 12 partite. In patria lo paragonano a Rui Costa, e Parati sarebbe rimasto “folgorato” dal talento del portoghese. Classe, qualità, carisma e personalità, Joao Felix potrebbe […] More

Jordi Alba-Juventus - vacilla il rinnovo con il Barça : c’è il piano Paratici : Jordi ALBA JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, resta in stand by il rinnovo di Jordi Alba con il Barcellona. Paratici osserva interessato. Il terzino spagnolo del Barcellona resta la prima reale alternativa al possibile affare Marcelo e al successivo e imminente addio di Alex Sandro. Di fatto, nonostante l’ex Porto abbia […] More

Zaniolo-Juventus - Paratici fa sul serio : folle offerta bianconera : ZANIOLO JUVENTUS- I bianconeri fanno sul serio per Nicolò Zaniolo. Il centrocampista della Roma ha letteralmente stregato Fabio Paratici, il quale si prepara a piombare sul giocatore in maniera totale ed imminente. Di fatto, secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni, il diretto sportivo bianconero potrebbe decidere di presentare una maxi offerta alla Roma per aggiudicarsi […] More

Juve : il ds Paratici spettatore di Genoa-Sassuolo : Come riferisce Sky Sport , tra gli spettatori interessati di Genoa-Sassuolo c'è anche il ds della Juventus Fabio Paratici , presente al 'Ferraris' anche per visionare il centrale rossoblù Cristian Romero , obiettivo di ...

Roma - Zaniolo nel mirino della Juve : il piano di Paratici : 'Il pizzino di Paratici è un indizio'. Nicolò Zaniolo finisce nel mirino della Juventus : E' quanto sostiene La Gazzetta dello Sport , spiegando come il rinnovo con la Roma sia un rebus e che la permanenza del giovane centrocampista in giallorosso sia legata anche alla qualificazione della squadra di Di Francesco alla ...

Il desiderio di Evra : tornare alla Juve - ma Paratici frena il suo entusiasmo : La Juventus dopo il mercato estivo è diventata una corazzata, nonostante ciò durante la sessione invernale avrebbe avuto bisogno di qualche rinforzo per allungare la panchina e sopperire ai ripetuti infortuni che ultimamente hanno falcidiato il pacchetto arretrato. La difesa si ritrova senza ricambi anche per la partenza di Medhi Benatia, sostituito in extremis da Martin Caceres. Se il marocchino non vedeva l’ora di lasciare Torino, Patrice Evra ...

Juve - il tesoro d'inverno : Paratici ritrova 60 milioni : TORINO - Il mercato di gennaio della Juventus, in superficie, si è ridotto alla cessione di Medhi Benatia , controbilanciata dall'ingaggio di Martin Caceres. Occorre però andare oltre questi due nomi ...

De Ligt-Juventus - Paratici pronto al colpo estivo : cifre e dettagli : DE LIGT JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalle ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di irrompere con decisione su De Ligt, difensore olandese, classe 1999 e attualmente in forza all’Ajax. Paratici sembrerebbe esser intenzionato a piombare con forza sul giocatore in vista della prossima sessione di mercato estiva. 70 milioni la […] L'articolo De Ligt-Juventus, Paratici pronto al ...

Calciomercato Juventus : Paratici vuole un difensore - ecco i nomi : Il dirigente della Juventus Fabio Paratici, dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia, cerca un difensore per Giugno, per sostituire gli addii di Benatia e BarzagliCalciomercato / SERIE A – Dopo il pesantissimo 3-0 subito contro l’Atalanta, con conseguente eliminazione dalla Coppa Italia, la Juventus ritorna al lavoro per preparare il pronto riscatto allo Stadium, dove arriverà il Parma nell’anticipo di sabato sera. Nel ...

Bruno Alves-Juventus - ecco la reale situazione : c’è il piano di Paratici : Bruno ALVES JUVENTUS- La Juventus si prepara a vivere le ultime ore di mercato con estrema calma e attenzione. Il nuovo infortunio di Chiellini potrebbe spingere la dirigenza juventina ad intervenire nuovamente sul mercato, anche se verranno fatte tutte le valutazioni del caso. Da ciò che trapela dalle prime indiscrezioni, il problema al polpaccio del […] L'articolo Bruno Alves-Juventus, ecco la reale situazione: c’è il piano di ...

Zaniolo-Juventus - Paratici studia il colpo ad effetto : cifre e retroscena : ZANIOLO JUVENTUS- Non solo un ipotetico foglietto del fantacalcio. Quelli di Paratici potrebbe rappresentare veramente la lista della spesa della squadra bianconera. Come noto nell’elenco figura la presenza di Nicolò Zaniolo, attaccante della Roma, il quale continua ad incantare tutti con la sua eccelsa classe e qualità. Il giocatore avrebbe stregato Paratici, il quale sarebbe […] L'articolo Zaniolo-Juventus, Paratici studia il colpo ...

Juventus - Mendes propone James Rodriguez a Paratici (RUMORS) : Il mercato tiene sempre banco e filtrano nuove indiscrezioni su possibili operazioni last minute. In particolare nelle ultime settimane alla Juventus è stato accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano è nella scuderia di Jorge Mendes che sta cercando di trovare una soluzione per il suo assistito, ormai fuori dai piani del Bayern Monaco. L'agente è in ottimi rapporti con la Juve visti anche gli arrivi di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. ...

Juventus - Paratici pesca gol in Iraq : occhi su Mohanad Ali : Il responsabile dell'area sport juventina si è già mosso con decisione per assicurarsi la rivelazione della manifestazione orientale messosi in luce con l' Iraq dell'ex sampdoriano Katanec .

Gazzetta : “Strapotere Juventus in campo e sul foglietto di Paratici” : La vittoria a Roma e il futuro La vittoria della Juventus all’Olimpico, ieri sera, ha colpito eccome. Il pensiero comune è: “se i bianconeri vincono anche queste partite, non c’è speranza”. Ed è quel che scrive la Gazzetta nel commento di Andrea Masala: “la 19a vittoria in 21 turni arriva dopo un primo tempo giocato in modalità infradito, nemmeno pantofola”. tici Ecco cosa scrive la Gazzetta che si sofferma su quel che è accaduto ...