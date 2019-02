James Rodriguez Juventus | CR7 chiama Scambio con Dybala al Bayern?

Juventus - Cristiano Ronaldo avrebbe chiamato James Rodriguez (RUMORS) : Da qualche mese a questa parte alla Juventus viene, spesso, accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano non vive una situazione troppo rosea al Bayern Monaco che, infatti, non sembra intenzionato a riscattarlo. Per questo, in estate, il giocatore dovrebbe tornare al Real Madrid. Il club spagnolo, però, non vorrebbe tenere James Rodriguez: per questo motivo probabilmente le merengues gli cercheranno un'altra sistemazione. L'agente del ...

Il Bayern Monaco mette James Rodriguez a dieta : le 13 regole da seguire : Tredici semplici regole per provare a riprendersi il Bayern. Tredici regole che hanno a che vedere con lo stile alimentare. Sono quelle che si è visto recapitare dal club James Rodriguez, scivolato ...

Marca : 'Ronaldo ha chiamato James Rodriguez : lo vuole alla Juventus' : TORINO - Secondo 'Marca' Cristiano Ronaldo ha chiamato James Rodriguez per cercare di convincerlo a venire alla Juventus nella prossima estate. Nei mesi scorsi il portoghese aveva negato questa ...

Juventus - Mendes propone James Rodriguez a Paratici (RUMORS) : Il mercato tiene sempre banco e filtrano nuove indiscrezioni su possibili operazioni last minute. In particolare nelle ultime settimane alla Juventus è stato accostato il nome di James Rodriguez. Il colombiano è nella scuderia di Jorge Mendes che sta cercando di trovare una soluzione per il suo assistito, ormai fuori dai piani del Bayern Monaco. L'agente è in ottimi rapporti con la Juve visti anche gli arrivi di Cristiano Ronaldo e Joao Cancelo. ...

Papu Gomez chiama James Rodriguez all'Atalanta : 'Ti lascio la 10' : ROMA - Alejandro Gomez e l' Atalanta volano sulle ali dell'entusiasmo dopo la clamorosa rimonta sulla Roma . Da 0-3 a 3-3, nel segno del Papu e di Duvan Zapata . Il capitano ha sfornato due assist: ...

Non solo la Juve : su James Rodriguez c'è anche l'Arsenal : TORINO - Perso Aaron Ramsey a vantaggio della Juventus, che sta tentando di anticipare l'arrivo del gallese a Torino da giugno ad adesso, l' Arsenal potrebbe 'vendicarsi' inserendosi proprio su uno ...

Calciomercato Napoli : James Rodriguez sogno estivo. Ancelotti la carta : Calciomercato Napoli: James Rodriguez sogno estivo. Ancelotti la carta Il Napoli vuole fare il definitivo salto di qualità. Negli ultimi anni la squadra partenopea è cresciuta parecchio sotto tutti i punti di vista, da quello tecnico a quello societario, pur non riuscendo ancora ad ottenere un trionfo importante specie a causa della furia Juventus, che non accenna a placarsi. Nonostante ciò la voglia di crescere è ancora tanta, segnalata ...

Calciomercato Juventus - James Rodriguez può arrivare a gennaio per soli 3 milioni (RUMORS) : Non solo l'affare Higuain. Un altro big può infiammare questo Calciomercato invernale. Stiamo parlando di James Rodriguez, talentuoso giocatore che ora milita nelle fila del Bayern Monaco. Il centrocampista colombiano è stato nel mirino della Juventus per lungo tempo, ma la società bianconero non è mai riuscita a convincerlo a trasferirsi a Torino. James è molto apprezzato da Massimiliano Allegri e, alla fine, potrebbe essere lui il colpo della ...

James Rodriguez-Napoli - sogno firmato Ancelotti : ora si può : James RODRIGUEZ NAPOLI- James Rodriguez strizza l’occhio al Napoli e si prepara a dire addio al Bayern Monaco alla fine della stagione. Qualora il club tedesco decidesse di riscattarlo dal Real Madrid per circa 42 milioni di euro, non è escluso che la stessa società tedesca decida poi di mettere il trequartista colombiano in vendita. […] L'articolo James Rodriguez-Napoli, sogno firmato Ancelotti: ora si può proviene da Serie A News ...

Napoli - sogno James Rodriguez per l'estate : è un pupillo di Ancelotti : Se nella finestra invernale del mercato non dovrebbero succedere grandi stravolgimenti, in casa Napoli per l'estate pensano a un grande colpo per scaldare la piazza. Secondo ' Il Corriere dello Sport' , infatti, il sono degli azzurri si chiama James Rodriguez , vero e proprio pupillo di Ancelotti , che lo ha già allenato al Real Madrid e al Bayern e l'avrebbe messo in cima alla lista dei ...

Il Napoli “sfrutta” Ancelotti per arrivare a James Rodríguez : le ultime dal mercato : James Rodríguez piace al Napoli che potrebbe tentare di portare il calciatore colombiano alla corte di Ancelotti già a gennaio Il Napoli è tentato dall’idea di piazzare il colpo James Rodríguez. Il calciatore ex Real Madrid, attualmente in forza al Bayern Monaco, piace da sempre a Carlo Ancelotti che lo ha allenato a più riprese. Adesso starebbe pensando di portarlo in terra partenopea, ma solo nel caso in cui possa riuscire a fare ...

Calciomercato - James Rodriguez può lasciare il Bayern : Il giocatore - si legge su Il Corriere dello Sport - potrebbe essere riscattato per 42 milioni di euro dal Bayern e poi rivenduto a prezzo maggiorato. Servirebbe un'offerta da circa 60 milioni di ...

Caso Higuain infiamma mercato - Juve su James Rodriguez : Il Caso Higuain infiamma la sessione invernale di calciomercato. L'argentino, a Gedda con il Milan per la Supercoppa, si e' accomodato in panchina per "qualche linea di febbre" mentre il Chelsea e Maurizio Sarri lo aspettano. L'assenza dell'ultima ora, anticipata dal forfeit dell'argentino dalla foto di gruppo milanista con il ministro delle sport saudita, alimenta voci e dubbi sulla permanenza dell'argentino in rossonero. La Juve e' sempre ...