Val d' Aosta | grave una bambina di 7 anni dopo lo scontro in pista con uno snowboarder

Valle d'Aosta - trovato il corpo del quarto disperso a Courmayeur : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Val d'Aosta - trovato il corpo del quarto sciatore travolto dalla Valanga : Il Soccorso alpino valdostano ha recuperato anche il corpo del quarto sciatore freerider travolto ieri da una valanga al Canale degli Spagnoli, a Courmayeur, che risultava ancora disperso. Le vittime ...

Val d'Aosta - trovato il corpo del quarto sciatore travolto dalla Valanga : Il Soccorso alpino valdostano ha recuperato anche il corpo del quarto sciatore freerider travolto ieri da una valanga al Canale degli Spagnoli, a Courmayeur, che risultava ancora disperso. Le vittime accertate sono quindi quattro, due inglesi e due francesi, e ora si procederà alle operazioni di identificazione.

Trovato anche il quarto sciatore morto sotto una Valanga a Courmayeur - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 Courmayeur. È stato Trovato anche l'ultimo dei quattro sciatori morti nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny , Courmayeur,...

Consiglio Valle - ok in Commissione a proposta di legge elettorale - AostaOggi.IT : Valutazione attuale: 0 / 5 Valuta valuta 1 valuta 2 valuta 3 valuta 4 valuta 5 AOSTA. Il Consiglio regionale schiaccia sull'acceleratore per cambiare la legge elettorale. Oggi la prima Commissione "...

Valle d’Aosta - Regione : “Massima attenzione e prudenza in montagna” : La Presidenza della Regione Valle d’Aosta, anche in seguito ai gravi incidenti occorsi nel fine settimana, “invita tutte le persone che frequentano la montagna in questo periodo a prestare la massima attenzione alle informazioni giornaliere meteo nivologiche rese dagli uffici della Regione.” “Il problema valanghivo – si legge nel bollettino valanghe – e’ la neve ‘ventata’. Il pericolo ...

Sono stati trovati i corpi di tre sciatori dispersi da ieri a Courmayeur - in Valle d’Aosta : si cerca ancora una persona : Lunedì mattina Sono stati trovati i corpi di tre dei quattro sciatori freerider che risultavano dispersi da domenica a Courmayeur, in Valle d’Aosta: i corpi Sono stati individuati nel Canale degli Spagnoli, in Val Veny. Stanno continuando invece le ricerche del quarto

Uno sciatore è morto e altri quattro sono dispersi in Val d'Aosta : Sale a 4 il numero degli sciatori dispersi a Courmayeur, in Val d'Aosta. Due francesi non hanno fatto rientro a valle così come gli altri due sciatori impegnati in una discesa fuoripista, mai tornati ...

Valanga in alta Valle d’Aosta : vittima è un milanese di 44 anni : La vittima della Valanga, caduta sotto il monte Oilletta in alta Valle d’Aosta, si chiama Andrea Poggi di 44 anni, residente a Milano. I due suoi compagni, che si trovavano con lui nel momento dell’incidente, saranno interrogati domani dai finanzieri del Sagf che stanno indagando sull’accaduto. L'articolo Valanga in alta Valle d’Aosta: vittima è un milanese di 44 anni sembra essere il primo su Meteo Web.

Valle d’Aosta - Courmayeur : sospese le ricerche dei 2 sciatori non rientrati : Sono state sospese le operazioni di sorvolo del soccorso alpino valdostano per la ricerca dei due sciatori che risultano non rientrati a Courmayeur vengono sospese. Riprenderanno domani mattina con sorvoli in elicottero con l’impiego del ‘Recco’, strumento in grado di captare segnali radio e telefonia. Saranno impiegati sul posto guide e tecnici specializzati del soccorso alpino valdostano e unità cinofile. Impossibile, al ...

Val d'Aosta - si cercano due dispersi : 18.00 Il soccorso alpino valdostano sta cercando con un elicottero due sciatori in zona di Courmayeur che dopo essere stati visti in mattinata in un impianto di risalita non sono rientrati a valle. I due impegnati in una discesa fuoripista sono stati segnalati per l'ultima volta all'impianto di risalita dello Youla, in tarda mattinata.

Un morto in una Valanga in Valle D'Aosta : Roma, 3 feb., askanews, - E' di un morto e due scialpinisti recuperati, invece, illesi il bilancio della valanga che si è staccata sotto punta Ollietta in Valle D'Aosta. Ad intervenire in zona il ...

Valanghe in alta Valle d'Aosta - un morto : ANSA, - AOSTA, 3 FEB - Una valanga caduta sotto la Punta Oilletta, in Valle d'Aosta, ha travolto uno scialpinista che è deceduto. Altre due persone sono state recuperate illese. Sul posto è ...

Valanghe in alta Valle d'Aosta - un morto : ANSA, - AOSTA, 3 FEB - Una valanga caduta sotto la Punta Oilletta, in Valle d'Aosta, ha travolto uno scialpinista che è deceduto. Altre due persone sono state recuperate illese. Sul posto è ...