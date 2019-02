Torino | netturbino trova zaino con 1 700 euro | pc | tablet e li consegna ai vigili

Torino - trova uno zaino con pc - iPhone - tablet e 1700 euro : netturbino porta tutto dai vigili : L’episodio a Pianezza (Torino). Lino, netturbino di 45 anni, stava lavorando quando ha visto uno zaino abbandonato per strada. Ha deciso di aprirlo e all’interno ha trovato soldi e oggetti di valore che subito ha portato dai vigili: “Sapere che chi ha perso tutte quelle cose le ritroverà mi fa sorridere di gioia. Io ora ho tutto quello che desidero”.Continua a leggere