Salvini ora avverte Di Battista | Rompic? Tutto si complica

Salvini : "Se ancora insulti - si complica" : 19.24 La Tav "dovrebbe essere un vanto per l'Italia. Se i lavori partono il primo treno passa nel 2030. Ma non dipende a solo da me, faccio parte di un'alleanza".Lo ha detto il vicepremier Salvini. "Sono convinto che su Venezuela e Tav l'accordo si trova". Ma "se qualcuno continua a insultarmi,a darmi del rompicoglioni,le cose si fanno complicate" Poi sulla vicenda della Diciotti: se la Giunta dicesse sì al processo "sarebbe precedente ...

Ancora una volta - e le Foibe? Salvini contro l'Anpi : "Nega l'eccidio - stop ai fondi pubblici". La replica : "Non ci spaventa" : Non si placa la polemica per il convegno sulle foibe organizzato per il 10 febbraio dall'Anpi di Parma, nel quale si ipotizzerebbe, stando agli interventi previsti, che un numero consistente di vittime sarebbe dovuto ai militari fascisti e non ai partigiani titini. Una visione "negazionista", sostiene il ministro dell'Interno Matteo Salvini, che è netto: "E' necessario rivedere i contributi alle associazioni, come l'Anpi, che negano le ...

Roma-Milan - volano ancora stracci tra Salvini e Gattuso : "Due punti persi" - "No comment" : Continuano le frecciatine tra il ministro dell’Interno Matteo Salvini, noto milanista, e il mister rossonero Gennaro Gattuso. Dopo l’1 a 1 all’Olimpico contro la Roma che è valso la conferma al quarto posto in classifica del Milan, il vicepremier ha guastato la festa all’allenatore dichiarando ai cr

Sondaggi elettorali - cresce il divario tra Lega e M5s : il partito di Salvini prende il largo : La Lega di Matteo Salvini continua a guadagnare consensi ed è con sempre più vantaggio il primo partito. In costante calo, invece, il Movimento 5 Stelle, guidato da Luigi Di Maio. Notevole la differenza tra il dato attuale dei due partiti e il risultato ottenuto alle elezioni del 4 marzo: il Carroccio ha quasi raddoppiato i consensi, il M5s ha perso l'8%.Continua a leggere

Daniela Santanchè ad Agorà : "Immigrazione? Bene Matteo Salvini - ma non basta" : "Non è che possiamo andare appresso a ogni nave, prima la Diciotti, poi la Sea Watch". Daniela Santanchè, ospite di Serena Bortone ad Agorà, su Raitre, offre la sua soluzione sulla questione immigrati. Spiega la deputata di Fratelli d'Italia: "Che il ministro dell'Interno Matteo Salvini abbia dato u

Matteo Salvini svela "il ricatto di Luigi Di Maio" : perché il governo ora può crollare : "Se pensano di spaventarmi con il sì al processo sulla Diciotti, allora è un ricatto: ma se è così hanno sbagliato proprio destinatario". Matteo Salvini non si lascia intimorire da Luigi Di Maio e dal Movimento 5 stelle: "Vogliono il ritorno al voto? Io non ho paura, la responsabilità se l'assumeran

Teramo - lancio di uova al comizio di Salvini : colpita una signora. E il ministro : “Ma chi è ‘sto coglione?” : lancio di uova al comizio del leader della Lega, Matteo Salvini, ad Atri, in provincia di Teramo. “Ma chi è quel coglione che lancia le uova?” si è interrotto, a un certo punto, il ministro dell’Interno. A essere colpita una signora, che Salvini ha fatto salire sul palco. L'articolo Teramo, lancio di uova al comizio di Salvini: colpita una signora. E il ministro: “Ma chi è ‘sto coglione?” proviene da Il Fatto ...

Milan - ancora scintille Gattuso-Salvini dopo il pari con la Roma : Il Milan conserva il quarto posto solitario in classifica e recupera un punto all'Inter, sconfitta in casa dal Bologna di Sinisa Mihajlovic , il distacco fra le due Milanesi si riduce a 4 punti, . Il ...

Fico attacca - ancora - Salvini : "Vada a processo - no alla Tav" : L'Europa oggi è una grande opportunità rispetto al passato, è quel luogo per dibattere e per equilibrare gli stati del mondo. L'Europa deve essere modificata mantenendo le basi reali '. Il presidente ...

Fico sfida ancora Salvini : "Le persone vanno sempre salvate" : ... ' Sono convinto che il modello Orban non funziona, ma credo che nel momento in cui la Cina avanza, e ci sono molte crisi internazionali, l'Europa può essere quella casa dove la politica estera deve ...