Salvini-Gattuso | è ancora polemica

Milan - ancora scintille Gattuso-Salvini dopo il pari con la Roma : Il Milan conserva il quarto posto solitario in classifica e recupera un punto all'Inter, sconfitta in casa dal Bologna di Sinisa Mihajlovic , il distacco fra le due Milanesi si riduce a 4 punti, . Il ...

Milan - pesantissimo attacco di Salvini : critiche durissime del ministro dell’Interno all’indirizzo di Gattuso : Nel commentare il pareggio del Milan ottenuto sul campo del Frosinone, Salvini non ha risparmiato pesanti critiche a Gattuso “Una squadra così senz’anima, senza idee, senza un costrutto non me la ricordo negli ultimi anni e sì che ho iniziato a tifare Milan quando era in serie B“. Fabrizio Corradetti/LaPresse In una diretta su Facebook il ministro dell’Interno Matteo Salvini non nasconde la sua delusione di tifoso ...

Rnezi - Salvini tifoso? Gattuso assicurati : ANSA, - ROMA, 19 DIC - "Fossi Gattuso mi prenderei un'assicurazione per non far partecipare attivamente Salvini alle partite del Milan". Lo ha detto Matteo Renzi in diretta Facebook, ironizzando sull'...

Matteo Salvini vede il Milan con Pellegatti : 'Cosa mi ha detto dopo la sconfitta di Atene' - Gattuso trema : Si sono incontrati in aeroporto, Matteo Salvini e Carlo Pellegatti , e hanno seguito insieme la sventurata trasferta del Milan in Europa League in casa dell' Olympiakos , ad Atene. Per i rossoneri, di ...

Accordi&Disaccordi - Matteo Salvini su Nove : “Con Gattuso ci siamo chiariti - ho reagito da tifoso non da ministro” : Rino Gattuso e Matteo Salvini hanno fatto pace. Dopo il duro botta e risposta del 25 Novembre scorso, in occasione dell’1 a 1 con la Lazio, quando l’allenatore del Milan si era risentito per le parole del vicepremier (“Fossi stato in Gattuso avrei fatto qualche cambio”) e aveva risposto: “Con tutti i problemi che ci sono, Salvini si lamenta perché non ho fatto cambi. Se ha tempo di pensare al calcio, siamo messi ...

Milan - Gattuso show nel post Parma : l’arrivo di Ibrahimovic - Paquetà ed il caso Salvini : Gennaro Gattuso al settimo cielo dopo la vittoria del suo Milan contro il Parma nella gara di mezzogiorno della giornata odierna di Serie A Gennaro Gattuso può sorridere al termine di questa domenica di Serie A, il suo Milan è riuscito a spuntarla contro il Parma grazie ad un rigore trasformato da Kessiè utile per fissare il risultato sul 2-1 per i rossoneri. Interpellato dai cronisti nel post partita, il tecnico Milanista ha risposto alle ...

Gattuso : Salvini?Si può perdere pazienza : ANSA, - MILANO, 2 DIC - "Ci sta che qualche volta l'allenatore perda la pazienza". Il tecnico del Milan, Rino Gattuso, è tornato sul botta e risposta con il vicepremier Matteo Salvini, che domenica ...

Renzi : 'Salvini ha sbagliato con Gattuso. Tutta Italia per la Fiorentina contro la Juve - Chiesa non farà come Baggio' : Matteo Renzi parla da tifoso viola. L'ex Premier ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport in vista di Fiorentina-Juventus : 'Dobbiamo vincere per salvare il campionato. Se vince la Juve, lo scudetto è già andato e si perde interesse. Oggi Tutta Italia tiferà Firenze , speriamo bene'. ...

Milan - il sindaco Sala : “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco perché…” : Giorni di fuoco nell’ambiente rossonero dopo la lite a distanza tra Gattuso e Salvini. Il tecnico del Milan ha infatti risposto dopo la partita contro la Lazio al Ministro degli Interni, che aveva accennato un commento sulla gestione del tecnico rossonero. Ciò non è piaciuto a Gattuso che aveva esortato Salvini a “fare il proprio […] L'articolo Milan, il sindaco Sala: “Diatriba Gattuso-Salvini? Sto con Rino! Ecco ...

Dai messaggi con Salvini alla sfida di Europa League - Gattuso non risparmia il fiato : “domani non possiamo permetterci di perdere” : Dalla sfida contro il Dudelange ai tanti infortuni: Gennaro Gattuso parla in conferenza stampa alla vigilia dell’incontro di Europa League Gennaro Gattuso è stato protagonista nel pomeriggio nella conferenza stampa in vista della sfida di Europa League contro il Dudelange. L’incontro, il cui calcio d’inizio è previsto per domani alle 18.55 a San Siro, potrebbe far volare i rossoneri in testa alla classifica del girone F e ...

Milan - Gattuso fa pace con Salvini 'Fra noi tutto a posto' : A Salvini dico di pensare alla politica perché con tutti i problemi che abbiamo nel nostro Paese, se il vicepremier parla di calcio significa che siamo messi male'. 'Questo è un Paese incredibile - ...

Gattuso : 'Salvini? Tutto ok - ci siamo chiariti' : ... la squadra si è compattata, sa le difficoltà che stiamo vivendo e ognuno sta dando qualcosa in più e dobbiamo continuare su questa strada - spiega a Sky Sport - Bisogna fare i risultati, passare il ...

Anche Sacchi difende Gattuso : “Salvini non vive lo spogliatoio del Milan” : Arrigo Sacchi si è schierato con Gattuso in merito alla querelle con Matteo Salvini, ministro dell’Interno che era intervenuto dopo Lazio-Milan “Se Salvini ha fatto bene a criticare le scelte di Gattuso in Lazio Milan? Non ha fatto bene ma errare humanum est. Gattuso ne sa più di me e di Salvini, perché vive la situazione di tutti i giorni“. A ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, Arrigo Sacchi commenta così ...

Polemica Salvini-Gattuso - Balotelli si schiera con Ringhio : "Dico questo non per appartenenza politica - ha aggiunto - i partiti in questa storia non c'entrano: ma noi a Milano diciamo ' ofelé fa el to mesté' , pasticcere fai il tuo lavoro. Vale a dire che ...