Safer Internet Day | Microsoft ci insegna come difenderci dalle minacce del WEB

(Di lunedì 4 febbraio 2019) In occasione delDay – appuntamento annuale organizzato a livello internazionale per promuovere un uso più sicuro e responsabile del web e delle nuove tecnologie –ha diffuso i risultati dell’edizione 2017 Digital Civility Index, ricerca che analizza le attitudini e le percezioni degli adolescenti (13-17) e degli adulti (18-74) rispetto all’educazione civica digitale e alla sicurezza online in 23 Paesi, Italia inclusa.Secondo lo studio, l’Italia si posiziona al 10° posto nella classifica, su un totale di 23 Paesi, per l’esposizione ai rischi online. In particolare:Il 63% degli intervistati dichiara di essere stato vittima di almeno uno dei principali rischi online, in particolare dicontatti indesiderati (45%) e di fake news, truffe e frodi online (28%). La percentuale sale all’81% se si includono anche esperienze di amici e familiari. Dal rischio ...