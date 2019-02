Ruby ter | no dei giudici di Milano a rinvio per le elezioni ma processo slitta lo stesso

Ruby ter - collega di studio e compagna dell’avvocato Verzini sentite dai pm : Prosegue il lavoro d’inchiesta dei pm milanesi che hanno aperto un nuovo filone, come attività integrativa d’indagine, nell’ambito del processo Ruby ter che vede tra i 28 imputati Silvio Berlusconi, accusato di corruzione in atti giudiziari. Oggi, infatti, il pm Luca Gaglio, che coordina l’inchiesta assieme all’aggiunto Tiziana Siciliano, ha ascoltato come persona informata sui fatti la socia di studio dell’avvocato Egidio Verzini, morto col ...

Silvio Berlusconi - il mistero dell'avvocato di Ruby : il memoriale contro il Cav poi va a morire in Svizzera : Un memoriale contro Silvio Berlusconi, poi la scelta estrema: eutanasia in Svizzera. Egidio Verzini, avvocato di Karima El Mahroug in arte Ruby Rubacuori, lo scorso dicembre ha deciso di fornire all'agenzia Ansa una versione dei fatti decisamente compromettente per l'ex premier sul processo Bunga bu

Ruby ter - Berlusconi e Bonasia a processo l’8 aprile : Prendera' il via l'8 aprile in Tribunale a Milano il processo a Silvio Berlusconi e all'ex infermiera Roberta Bonasia, di Nichelino, per corruzione in atti giudiziari in relazione al caso Ruby Ter. Dopo la richiesta di rinvio a giudizio da parte della procura di Milano, gli avvocati difensori, Federico Cecconi e Stefano Tizzani, hanno rinunciato all'udienza preliminare e hanno chiesto il giudizio immediato. Una scelta processuale che potrebbe ...

Ruby ter - Berlusconi e l’ex infermiera Roberta Bonasia a processo per corruzione in atti giudiziari a Torino : Inizierà l’8 aprile 2019 in Tribunale a Milano il processo a Silvio Berlusconi e all’ex infermiera Roberta Bonasia, di Nichelino (Torino), per corruzione in atti giudiziari in relazione al caso Ruby Ter. Gli avvocati difensori, Federico Cecconi e Stefano Tizzani, hanno rinunciato all’udienza preliminare e hanno richiesto il giudizio immediato. Lo scorso giugno il gup di Torino, Francesca Christillin, che avrebbe dovuto pronunciarsi sul rinvio a ...

Ruby ter - i pm : "Ambra Battilana - Chiara Danese e Imane Fadil stressate dal bunga bunga" : "stressate" dalla loro scelta di denunciare il 'bunga - bunga'. Cosi' il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano e il pm Luca Gaglio hanno definito la condizione di Ambra Battilana, Chiara Danese e Imane Fadil, le tre ragazze che hanno chiesto di costituirsi parti civili nel processo Ruby ter a carico di Silvio Berlusconi e altre 23 imputati, tra cui molte olgettine, con le accuse, a vario titolo, di falsa testimonianza e corruzione in ...

Ruby ter - la difesa di Silvio Berlusconi chiede estromissione parti civili : “Ragazze non danneggiate” : Ambra Battilana, Imane Fadil e Chiara Danese, le tre giovani testimoni ‘chiave’ nei processi sul caso Ruby, “hanno sofferto un danno da stress di fronte ad un esercito di altre ragazze eteroindirizzato”, secondo l’accusa, da Silvio Berlusconi, perché loro “sostenevano una tesi” e le altre “un’altra, con testimonianze false che sono una verità assoluta certificata da sentenze definitive”. Così ...