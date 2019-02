Quelle barche senza porto A Sanremo un testo su Salvini?

ilgiornale

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Il Festival diè stato preceduto da alcune polemiche per le parole di Baglioni sulle poltiche portate avanti dal Viminale per la gestione dei flussi migratori. Dopo le parole di Baglioni c'è stata una telefonata tra lo stesso cantante e conduttore del Festival e il ministro. Una chiacchierata per superare le incomprensioni in vista del Festival. Ma di fatto a poche ore dall'apertura dic'è una canzone che ha attirato l'attenzione del dibattito sui social e si tratta de "I ragazzi stanno bene" dei Negrita. Ildel pezzo che la band porterà all'Ariston si riferisce in qualche strofa probabilmente proprio al vicepremier.La frase che fa discutere è questa: "Dei fantasmi sullee diun. Come vuole un comandante a cui conviene il gioco sporco...". Un passaggio forte che fa discutere e che di fatto potrebbe sollevare le polemiche. I Negrita ...