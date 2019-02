Paola Egonu vince sempre col sorriso

Volley femminile - le migliori italiane della Final Four di Coppa Italia. Paola Egonu e Miriam Sylla - duello stellare. Letizia Camera decisiva : Lo spettacolo della Final Four della Coppa Italia 2018-2019 di Volley femminile non ha deluso le aspettative. Dopo due semiFinali a senso unico, la sfida per la vittoria tra Novara e Conegliano, terminata con il successo delle piemontesi per il secondo anno consecutivo, ha espresso quanto di meglio il campionato italiano possa offrire a livello mondiale. Una serie di duelli appassionanti hanno poi coinvolto direttamente le giocatrici azzurre, ...

Volley femminile - Coppa Italia 2019 : Novara è la prima finalista! Paola Egonu e Michelle Bartsch schiantano Busto Arsizio : Netto successo di Novara nella prima semifinale della Coppa Italia 2019 di Volley femminile. Le ragazze allenate da Massimo Barbolini liquidano Busto Arsizio con un netto 3-0 (25-22; 25-21; 25-19) e conquistano l’accesso alla finale di domani aspettando l’esito della sfida tra Scandicci e Conegliano per conoscere il nome della propria avversaria. Risultato dell’incontro mai in discussione per le Campionesse d’Italia e ...

Volley - dove giocherà Paola Egonu? Asta di mercato sul fenomeno azzurro : 5 proposte sul tavolo - resterà in Italia? : dove giocherà Paola Egonu nella prossima stagione? Questo è uno dei quesiti di maggior rilievo nel mondo della pallavolo, l’opposto della Nazionale è infatti in scadenza di contratto con Novara e gli intrecci di mercato sono molteplici: sembra essersi scatenata una vera e propria Asta per una delle giocatrici più forti in circolazione, esplosa definitivamente durante gli ultimi Mondiali conclusi con la medaglia d’argento. Proprio ...

Diretta Novara-Conegliano/ Risultato live 0-2 - streaming video Rai : serata no per Paola Egonu : Diretta Novara Conegliano: info streaming video e tv della partita di volley femminile, in programma oggi 26 gennaio 2019 per la 17giornata di Serie A1.

FOTO Paola Egonu e il nuovo look - capelli biondo platino per l’opposto della Nazionale : Paola Egonu ha sfoderato un nuovo look in occasione della partita che Novara ha vinto contro Casalmaggiore nella serata di ieri, match valido per la 13^ giornata della Serie A1 di volley femminile. L’opposto, infatti, è scesa in campo con i capelli color platino: una grande novità per la 20enne che ci ha abituato a frequenti cambi di capigliatura nel corso delle ultime stagioni in cui ha scalato le gerarchie imponendosi come una delle ...

Paola Egonu torna single : la campionessa di volley lascia Kasia Skorupa : Anche le storie d'amore più belle arrivano al capolinea: è quello che è accaduto alla campionessa di volley Paola Egonu e alla sua fidanzata Kasia Skorupa, palleggiatrice polacca. L'unione, rivelata alla carta stampata non più tardi di un mese e mezzo fa, è terminata poco prima delle festività natalizie. A pesare, dicono i più informati, la differenza d'età: 20 anni per Egonu, 34 per la ...

Pallavolo – Coming out - bacio e… addio : Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate : Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono lasciate, dopo il Coming out dell’azzurra e il bacio al Palaverde di Treviso è addio tra le due pallavoliste Paola Egonu e Kasia Skorupa si sono dette addio. La pallavolista azzurra, che aveva parlato della sua omosessualità dopo l’avventura ai Mondiali di Giappone in cui l’Italia si è classificata seconda (LEGGI QUI L’INTERVISTA), ha rotto con la collega e fidanzata Kasia per ...

Paola Egonu - finito l'amore con la palleggiatrice polacca Katarzyna Skorupa : Avevano fatto notizia per quel bacio appassionato, scambiato qualche settimana fa a bordo campo, davanti a migliaia di spettatori al termine di una partita di supercoppa di volley femminile. Paola Egonu, 20 anni, schiacciatrice della Nazionale, aveva confessato il suo amore per la palleggiatrice pol

Paola Egonu di nuovo single : la rottura con Kasia Skorupa prima di Natale : La pallavolista Paola Egonu è di nuovo single. Secondo le indiscrezioni riportate da SportMediaset la separazione dalla collega Kasia Skorupa è avvenuta poco prima di Natale. La differenza d’età tra la schiacciatrice opposta ventenne con genitori nigeriani e la 34enne palleggiatrice polacca sembra essere il principale motivo dell’addio. Egonu e Skorupa erano legate sentimentalmente da circa un anno dopo aver trascorso un’intera stagione da ...