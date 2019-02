Nepal | 21enne morta soffocata in un “capanno del mestruo” | l’assurda tradizione del

fanpage

(Di lunedì 4 febbraio 2019) Parwati Bogati, una ragazzaese di 21 anni, ha perso la vita dopo avere acceso un fuoco per scaldarsi in un 'capanno del mestruo'. Secondo l’antica usanza induista del Chaupadi, le donne con il ciclo devono rimanere confinate dal villaggio perché considerate impure e portatrici di sfortuna. Unaproibita dalla legge che però continua a mietere vittime. In gennaio, in circostanze simili, una donna eraassieme ai suoi due bambini.