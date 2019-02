Maltempo Scuole Chiuse 5 Febbraio 2019

Maltempo elenco Scuole Chiuse 2 Febbraio 2019 : A seguito delle condizioni meteo perturbate che hanno visto l’emanazione di avvisi di criticità moderata in alcuni settori di varie regioni italiane. I seguenti sindaci hanno disposto l’ordinanza di chiusura delle Scuole per Sabato 2 Febbraio 2019 Scuole Chiuse in Toscana CarraraLucca Scuole Chiuse in Campania Cava de’ Tirreni elenco in Aggiornamento – Per qualsiasi informazione fate sempre riferimento ...

Maltempo Campania : scuole chiuse domani 02 Febbraio 2019 a Cava de’ Tirreni : A seguito dell’allerta meteo diramata della Soru (Sala Operativa Regionale Unificata di Protezione Civile), per la zona tre (Cava de’ Tirreni, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini), per la previsione di precipitazioni con possibilità di rovesci temporaleschi e raffiche di vento, a partire dalle ore 16 di oggi venerdì 1 Febbraio alle ore 12 di domani sabato 2 Febbraio, il sindaco di Cava de’ Tirreni ...

Sabato 2 febbraio scuole chiuse. Allerta Maltempo e neve - in ogni regione i comuni interessati : Allerta meteo. Big Snow, la depressione di origine atlantica annunciata dagli esperti meteo, è arrivato. La neve ha iniziato a cadere su vaste zone del Nord Italia e la protezione civile ha diramato ancora una volta l’allarme. Le città si preparano da giorni all’ondata di maltempo e, in molte zone, è scatta l’ordinanza di chiusura delle scuole. Oggi le aule sono rimaste chiuse in molte aeree della Lombardia e riapriranno domani, cosa che non ...

Maltempo Piemonte : neve a Torino e scuole chiuse in molte città [GALLERY] : 1/12 ...

Scuole chiuse domani 1 febbraio 2019 per allerta neve/ Ultime notizie meteo e Maltempo : l'elenco dei comuni : domani 1 febbraio 2019 Scuole chiuse per il maltempo e in particolare l'allerta neve: l'elenco dei comuni che hanno preso questo provvedimento

Scuole Chiuse Maltempo 1 Febbraio 2019 : Nelle prossime ore ci attendono grandi piogge sul Tirreno e al Nord su quest’ultima con neve fino in pianura. Scuole Chiuse – Visto tale situazione e considerato i bollettini di criticità emessi dalla protezione civile regionale, alcuni comuni hanno deciso di sospendere le attività didattiche per la giornata di Venerdì 1 Febbraio 2019. Scuole Chiuse Piemonte Asti (sabato 2 Febbraio compreso) Novi Ligure Tortona Ovada ...

Maltempo : Como - allerta meteo per domani e scuole chiuse : Milano, 31 gen. (AdnKronos) - allerta meteo e scuole chiuse domani a Como. In una nota, il Comune informa che "alla luce delle nevicate previste dalla tarda serata di oggi e a seguire nella mattinata di domani con progressiva attenuazione nel corso della giornata, il sindaco Mario Landriscina, in se

Scuole chiuse venerdì 1 febbraio per allerta neve : la decisione delle Regioni sul Maltempo : Dove resteranno chiuse le Scuole venerdì 1 febbraio? A causa del maltempo e dell'allerta neve molti comuni hanno già deciso di sospendere le lezioni negli istituti di ogni ordine e grado per motivi di sicurezza. Ecco l'elenco in aggiornamento delle Regioni interessate: dal Piemonte alla Lombardia alla Liguria.Continua a leggere

Maltempo Toscana : a Pistoia neve in città e in collina - niente scuole chiuse : Nevica a Pistoia, in città e collina: non si registrano particolari criticità e di conseguenza, per il momento, non è prevista l’interruzione delle lezioni scolastiche. Il personale del cantiere comunale, delle ditte esterne e delle Proloco, coordinati dalla protezione civile, sono operativi già dalle 22 di ieri, mercoledì 30 gennaio, con i mezzi spargisale su tutto il territorio comunale, sia in collina che in città. L’attività è ...

Allerta Meteo per neve e Maltempo - scuole chiuse Venerdì 1 Febbraio 2019 : ecco l’ELENCO dei Comuni aggiornato in tempo reale [LIVE] : Si sta avvicinando l’ultima perturbazione del mese di gennaio, che sarà responsabile di una nuova e intensa ondata di maltempo tra Venerdì e il weekend. Il suo passaggio darà luogo a condizioni Meteo avverse soprattutto nelle regioni settentrionali, con nevicate abbondanti su tutto l’arco alpino fino ai fondovalle e copiose nevicate fino a quote di pianura sulle regioni nordoccidentali. Tra Venerdì sera e la giornata di sabato il maltempo ...

Maltempo e neve a Firenze - il sindaco : “Scuole chiuse? Non ci sono le condizioni” : “I vigili del fuoco ci hanno fatto sapere che non ci sono stati interventi di particolare rilievo. Ripeto invito a non usare motorino e moto che sono particolarmente pericolosi con ghiaccio e qualche nevicata. Non ci sono le condizioni al momento per chiudere le scuole“: lo ha spiegato il sindaco di Firenze Dario Nardella. “Le scuole sono tutte allertate. Abbiamo sacchi di sale pronti ad essere utilizzati agli ingressi di tutte ...

Maltempo Piemonte - arriva la neve : scuole chiuse ad Asti l’1 e 2 Febbraio : In considerazione della nevicata in arrivo tra stanotte e domani, tutte le scuole di ogni ordine e grado, gli asili e le scuole d’infanzia di Asti saranno chiuse domani 1 Febbraio e sabato 2 Febbraio: lo ha disposto il sindaco Maurizio Rasero in una ordinanza che ha firmato questa mattina. Si tratta di “un provvedimento necessario preso per la prima volta da quando sono sindaco – ha spiegato Rasero – per non appesantire ...

Maltempo e neve anche a Viterbo : oggi scuole chiuse : A Viterbo ha nevicato intensamente nelle scorse ore: imbiancato il capoluogo della Tuscia. Il sindaco Giovanni Maria Arena ha disposto per oggi la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, asili nido compresi, dopo “le precipitazioni a carattere nevoso che si sono verificate nella serata odierna sul territorio comunale di Viterbo, con apporto di neve al suolo. Rilevata la contingibilita’ della situazione e ravvisata ...

Maltempo - neve nel Chianti Fiorentino : niente scuole chiuse domani : Strade libere e percorribili e scuole aperte nel territorio del Chianti Fiorentino. Le precipitazioni nevose che hanno imbiancato, per la seconda volta in quest’ultimo scampolo di gennaio il territorio Chiantigiano, intensificandosi nel corso del pomeriggio, non hanno causato alcun particolare disagio. Le strade principali e secondarie risultano transitabili anche nelle zone più critiche dove la neve si è riversata copiosamente. “A ...