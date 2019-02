Inter | Spalletti in bilico | si gioca tutto a Parma

Inter - ultimatum a Spalletti : a Parma si gioca la panchina : Luciano Spalletti rischia la panchina, il tecnico dell’Inter si giocherà il tutto per tutto nella gara contro il Parma della prossima settimana L’Inter di Luciano Spalletti sta vivendo un momento molto delicato, il peggiore della gestione del tecnico toscano. La squadra sembra aver perso la retta via dal punto di vista del gioco ed anche i risultati adesso latitano, con la corsa Champions League che si fa sempre più intricata ...

Inter - Spalletti adesso rischia : a Parma si gioca il futuro : Ora sì che il filo è sottile. L'Inter è in crisi, il futuro si chiama Parma, oltre non c'è niente da vedere, se non al massimo la doppia sfida di Europa League con il Rapid Vienna. Traduzione: se la ...

Inter - Spalletti in bilico : i nerazzurri potrebbero puntare su Cambiasso (RUMORS) : E' sicuramente un momento delicato in casa Inter. La squadra è infatti reduce sia dall'eliminazione dalla Coppa Italia che da una brutta sconfitta contro il Bologna, match giocato ieri in casa a San Siro. A questo punto la posizione di Luciano Spalletti sarebbe in bilico e il suo futuro potrebbe dipendere dalla prossima partita che i nerazzurri giocheranno a Parma sabato prossimo. Nelle scorse ore nell'ambiente sono circolati diversi nomi, uno ...

VIDEO Inter-Bologna 0-1 - Highlights e sintesi della partita. Santander gela San Siro - Spalletti rischia : Niente da fare per l’Inter di Luciano Spalletti. A San Siro altro risultato decisamente amaro dopo l’eliminazione ai calci di rigore contro la Lazio nei quarti di finale di Coppa Italia. I nerazzurri sono stati superati 1-0 dal Bologna, match valido per la 22esima giornata del campionato di calcio di Serie A, per effetto del gol del paraguaiano Federico Santander che ha letteralmente gelato il “Meazza”. Una marcatura che ...

Inter - vertice Spalletti-dirigenza dopo ko con Bologna : fiducia all'allenatore ma servono risultati : vertice tra Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra negli spogliatoi di San Siro, dopo la sconfitta contro il Bologna e i fischi dei tifosi Interisti. Come dopo il ko con la Lazio, i dirigenti, ...

Inter - vertice con Spalletti : ecco la decisione della dirigenza nerazzurra : Inter, Luciano Spalletti è finito nel mirino delle critiche dopo l’ennesima sconfitta di questo periodo nero nerazzurro Inter, le voci di esonero di Luciano Spalletti si sono rivelate infondate. Il tecnico, che si è detto tranquillo dopo la sconfitta contro il Bologna, ha avuto un colloquio con la società a caldo, nel quale è stato deciso di proseguire assieme. I vertici nerazzurri hanno parlato anche con alcuni calciatori chiave per ...

Inter - Spalletti : "Siamo intimoriti - non abbiamo un carattere forte" : Luciano Spalletti deluso dopo la sconfitta contro il Bologna : "Mi hanno infastidito un paio di cose, siamo intimoriti e non sembriamo avere un carattere forte come quello dello club". Il tecnico dell ...

Inter - vertice Spalletti-dirigenza : ribadita la fiducia al tecnico : Confronto tra l'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti e la dirigenza nerazzurra negli spogliatoi di San Siro, dopo la sconfitta nella gara con il Bologna. Come dopo il k.o. con la Lazio, i dirigenti,...

Milan - Piatek e Donnarumma per il pari con la Roma : 1-1 Incubo Inter - perde tra i fischi Spalletti a rischio | le pagelle : Il nuovo arrivo polacco e il talentino giallorosso a segno con un gol per tempo, ma il protagonista è il portiere rossonero. Palo per Pellegrini. Giallorossi contestati dagli ultrà

Inter - Spalletti : 'I fischi sono giusti ma la squadra mi segue' : Il momento di Luciano Spalletti è tutto nella sua espressione al fischio finale: faccia tirata, immobile per qualche secondo dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell'Inter. Posizione ...

Inter - Spalletti : 'I fischi sono giusti ma la squadra mi segue' : Il momento di Luciano Spalletti è tutto nella sua espressione al fischio finale: faccia tirata, immobile per qualche secondo dopo la seconda sconfitta consecutiva in campionato dell'Inter. Posizione ...

Inter-Bologna - Spalletti : “Serve carattere come la nostra storia per reagire” : Inter-Bologna 0-1 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Luciano Spalletti, tecnico dell’Inter, ha parlato della sconfitta contro il Bologna nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di Serie A. Queste le sue dichiarazioni: “Un paio di cose mi hanno dato fastidio in maniera abbastanza evidente – ha esordito […] L'articolo Inter-Bologna, Spalletti: “Serve carattere ...

Inter - Spalletti : "Siamo intimoriti - non abbiamo carattere forte" : Luciano Spalletti logicamente deluso dopo la sconfitta contro il Bologna : "Mi hanno infastidito un paio di cose, siamo intimoriti e non sembriamo avere un carattere forte come quello dello club. Poi ...

Inter - Di Marzio sul futuro di Spalletti : 'Devono capire se la squadra lo segue ancora' : La crisi dell'Inter è ormai sotto gli occhi di tutti e i numeri di certo non lasciano spazio ad Interpretazioni. Dopo la rocambolesca eliminazione dalla Champions League, l'inizio del 2019 è stato da incubo per i colori nerazzurri: appena un pareggio a reti bianche col Sassuolo, due sconfitte con Torino e Bologna, nessun goal segnato e - come se non bastasse - l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano della Lazio ai calci di rigore. ...