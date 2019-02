Fondazione Veronesi | dalla parte dei piccoli pazienti oncologici

vanityfair

: RT @WittyTV: Fino al 23 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45516 per da… - CePostaPerTeOff : RT @WittyTV: Fino al 23 febbraio è possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un SMS o una chiamata da rete fissa al 45516 per da… - WorthWearingOrg : #WorldCancerDay Sostieni @Fondaz_Veronesi Tutti i bambini sognano di diventare grandi. Anche quelli che sono affe… - Notiziabile_it : #Fila e Fondazione Umberto Veronesi INSIEME PER “COLORARE LA #RICERCA” -

(Di lunedì 4 febbraio 2019) In Italia sono poco più di 2.000 i bambini (fino ai 14 anni) e gli adolescenti (tra i 15 e i 19 anni) che ogni anno si ammalano di tumore. Con il progetto a favore dell’oncologia pediatrica e degli adolescenti,Umbertoe A.I.E.O.P. (Associazione Italiana di Ematologia e Oncologia Pediatrica) collaborano per promuovere la ricerca scientifica e sostenere i costi di gestione e avviamento dei protocolli di cura per i tumori infantili per questi bambini e ragazzi.I protocolli di cura forniscono le linee guida operative per prendere in carico e curare ciascun paziente secondo gli standard internazionali più elevati ed innovativi, garantendo così le migliori possibilità di guarigione. Per contribuire a sostenere il progetto basta davvero poco. Fino al 23 febbraio sarà possibile inviare un SMS da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45516 per dare ai bambini ...