Film in uscita a febbraio | i 10 imperdibili

Film in uscita al cinema questa settimana da : da Il Primo Re a Green Book : Inoltre questo weekend tornano sul grande schermo, per la gioria di grandi e piccini, le avventure del giovane vichingo Hiccup e del drago Sdentato in Dragon Trainer - Il Mondo Nascosto , ultimo ...

Film in uscita - da Green Book a L’esorcismo di Hannah Grace : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Green Book di Peter Farrelly. Con Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini USA 2018. Durata: 130’. Voto: 3/5 (AMP) Vigevano ancora le leggi razziali nel Sud degli States, e per qualunque afroamericano con velleità da gite in auto era buona cosa tenere in macchina una copia del Negro Motorist Green Book, guida turistica di “accessibilità ai neri” nei locali pubblici. Green non sta per “verde” ma deriva dal cognome del suo inventore, tal ...

Film in uscita - da La Favorita a Creed 2 : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : LA Favorita di Jorgos Lanthimos. Con Olivia Colman, Emma Stone, Rachel Weisz USA/Regno Unito 2018. Durata: 120’. Voto: 4,5/5 (AMP) Deformare per informare. Perché la Storia non è fatta solo di libri ma (soprattutto) di follie e derive umane con un unico obiettivo: conquistare il potere. E allora eccola derisa la bulimia a regnare sovrana, malaticcia e ambigua, senza figli ma con decine di conigli. Costei era Anne Stuart, regina d’Albione di ...

In uscita l'album colonna sonora del Film 'Hitler contro Picasso e gli altri' : In occasione del Giorno della Memoria , 27 gennaio, , Sony Masterworks pubblicherà in tutto il mondo la colonna sonora originale composta, orchestrata e diretta da Remo Anzovino per il celebrato ...

Film in uscita - da Glass a La Douler : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : Glass di M. Night Shyamalan. Con Bruce Willis, James McAvoy, Samuel L. Jackson. Usa 2019. Durata: 122’. Voto 3,5/5 (DT) Il Dunn di Unbreakable è diventato “il Sorvegliante”, mantello nero e capellino, intento a seguire le tracce di Kevin, il killer con 24 personalità del Film Split che, questa volta, ha rapito e incatenato quattro cheerleader. Dunn salva le ragazze, inizia uno spietato duello a suon di botte con Kevin, ma i due vengono fermati ...

Film in uscita - da Una notte di 12 anni ad Attenti al Gorilla : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : UNA notte DI 12 anni di Álvaro Brechner. Con Antonio De La Torre, Chino Darin, Alfonso Tort. Spagna/Argentina/Francia 2018. Durata: 123’. Voto: 4/5 (AMP) “Quella cella mi ha reso ciò che sono ora”. José “Pepe” Mujica non l’ha mai nascosto, e forse l’Uruguay non avrebbe mai avuto uno dei più saggi presidenti dell’era contemporanea senza quei 12 anni trascorsi in isolamento coatto durante la dittatura iniziata nel 1973. Mujica era un Tupamaro, ...

I Film da vedere al cinema nel 2019 : ecco date di uscita e trama : Alita si trasforma così in un'abile cacciatrice di taglie, temuta dai criminali di tutto il mondo. uscita: 14 febbraio. Se la strada potesse parlare, di Barry Jenkins Adattamento cinematografico dell'...

Benvenuti a Marwen - una clip in anteprima del Film in uscita : L’immaginazione può salvare la vita, e se non ci credete c’è la storia di Mark Hogancamp a dimostrarlo. L’ex marine 38enne rimasto in fin di vita nell’aprile del 2000 per l’aggressione di un gruppo di giovani all’esterno di un bar nella città di Kingston – circa 150 chilometri a nord di New York – si è salvato ma ha perso la memoria e la capacità di mangiare, bere e camminare. Ha dovuto ricominciare da zero, e la risalita è iniziata da un ...

Ivan Iurato dopo l'uscita da Masterchef All Star : «Mi hanno proposto un Film porno - ho già pensato al titolo» : Fuoco e fiamme, letteralmente per Ivan Iurato, concorrente di Master Chef, protagonista della versione All Star del programma di Sky, da poco uscito da gruppo. Iurato è intervenuto ai microfoni della ...

Guida ai Film in uscita tra Capodanno e la Befana : ...5 'Vice - L'uomo nell'ombra' Un'opera dallo stile irriverente che ripercorre la carriera di Dick Cheney, Christian Bale, il quale, da giovane operaio alcolizzato, diventò l'uomo più potente del mondo ...

Film in uscita al cinema - da Amici Come Prima a Il Ritorno di Mary Poppins : cosa ci è piaciuto e cosa decisamente no : BUMBLEBEE di Travis Knight. Con Hailee Steinfeld, George Lendeborg Jr., Megyn Price. Usa 2018. Durata: 113’. Voto 4,5/5 (DT) 1987, dalle parti della costa californiana. Il transformer Autobot B-127 è in avanscoperta sulla terra ma, inseguito da due crudeli nemici Decepticon, e da un gruppo di militari statunitensi, soccombe. Lo ritrova, trasformato in un maggiolino Volkswagen e senza più software audio, l’adolescente ...

Prime foto e anticipazioni sul Film di Downton Abbey in uscita nel 2019 - il cast parla dei personaggi : Dopo il primo teaser trailer che annunciava l'arrivo nelle sale a settembre 2019, quattro nuove immagini del film di Downton Abbey e le dichiarazioni dei suoi protagonisti alzano il velo sull'atteso adattamento cinematografico, tanto voluto dal creatore Julian Fellowes che aveva sempre sognato di portare la sua creatura di maggior successo sul grande schermo. A pochi giorni dalla fine delle riprese, Entertainment Weekly ha pubblicato alcune ...

Natale al cinema - i Film in uscita : da 'Amici come prima' a 'Spider-Man' : Ampia e variegata scelta per il film da vedere a Natale al cinema. All’insegna dell'animazione e delle pellicole per famiglie come nella più classica tradizione e, in virtù di una ricca programmazione cinematografica, anche con una serie di proposte capaci di soddisfare le diverse esigenze di ogni cinefilo. Ad ognuno la sua scelta quindi. A seguire, segnaliamo alcuni tra i titoli più interessanti in uscita. I film da vedere a Natale al ...